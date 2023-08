Rad-WM: Cross-Country Männer – Schurter gewinnt Bronze – Pidcock unschlagbar 13. WM-Medaille für den Bündner: Nino Schurter wird in Schottland Dritter. Olympiasieger Thomas Pidcock krönt sich zum Weltmeister.

Fuhren lange zusammen an der Spitze: Thomas Pidcock (v.) und Nino Schurter. In der 6. Runde zog Pidcock dann davon. Foto: AFP

Wenn der Weltmeister und der Olympiasieger ihre Muskeln spielen lassen, dann weiss die Konkurrenz, was es geschlagen hat. Es lief die sechste von acht Runden in diesem WM-Rennen im schottischen Glentress Forest, und Nino Schurter und Thomas Pidcock drückten aufs Tempo. Sie hatten längst alle anderen abgehängt, einzig Alan Hatherly konnte sich noch an ihrem Hinterrad halten. Doch dann erwischte es auch den Südafrikaner. Es war angerichtet für einen zermürbenden Zweikampf zwischen den beiden Favoriten.

Dieses Duell wurde dann allerdings wider Erwarten noch in derselben Runde entschieden. Pidcock, der von Position 33 gestartet war, zuerst über 20 Sekunden hatte gutmachen müssen und erst in der dritten Runde zur Spitzengruppe vorgestossen war, liess nach einer Rennstunde in einem Aufstieg auch Schurter stehen – und fuhr unbeirrt zu seinem ersten WM-Titel bei der Elite.

Schurter hingegen zollte dem grossen Kräfteverschleiss Tribut. Schon bald schloss Samuel Gaze, der neuseeländische Short-Track-Weltmeister, zu ihm auf – und distanzierte den Bündner im Kampf um Silber schliesslich entscheidend. Schurter rettete immerhin noch 9 Sekunden auf den Franzosen Victor Koretzky ins Ziel und durfte sich über Bronze freuen. Es ist nach zehn Titeln und zwei zweiten Plätzen seine 13. WM-Medaille in der olympischen Disziplin.

Mit Lars Forster schaffte es ein zweiter Schweizer in die Top Ten. Der Europameister von 2021, der früh im Rennen einen Defekt am Hinterrad zu beklagen gehabt hatte, wurde Achter. Mathias Flückiger kämpfte sich nach einer verpatzten Startphase, in der er gemäss eigener Aussage zweimal von anderen Fahrern «abgeschossen» worden war, auf Platz 12, Vital Albin wurde 14. und Marcel Guerrini 16. Joel Roth folgte auf Platz 21, der in der ersten Runde gestürzte Thomas Litscher auf Rang 22. Andri Frischkneckt wurde 40.

Van der Poel gibt nach «Anfängerfehler» auf

Keine entscheidende Rolle spielte Quer- und Strassenweltmeister Mathieu van der Poel. Das Multitalent stürzte in seinem ersten Mountainbike-Rennen seit Olympia 2021 schon nach wenigen Minuten in einer Kurve und musste aufgeben – wie damals in Tokio. SRF-Experte Thomas Frischknecht sprach von einem «Anfängerfehler» und sagte zudem: «Das hat auch etwas mit Karma zu tun. Er hat seinen Startplatz erzwungen.»

Der Niederländer hätte aufgrund fehlender UCI-Punkte in dieser Disziplin von ganz hinten starten müssen, was ihm aber nicht passte. Und so änderte der Weltverband am Tag vor dem Rennen kurzfristig die Startreihenfolge, wovon neben dem Strassenweltmeister auch Pidcock – der Brite wäre als 55. gestartet – und der ohne grosse Ambitionen angetretene Rad-Star Peter Sagan profitierten. Das Trio durfte von den Positionen 33 bis 35 ins Rennen gehen. Zahlreiche Athleten, darunter auch Schurter, äusserten via Social Media ihr Unverständnis für diesen Entscheid.

kai

