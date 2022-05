Abstimmung in Oberburg – Schulzimmer in der Zimmerei Der Gemeinderat will ein Privathaus bei der Schule kaufen und so das Raumproblem lösen. Am Wochenende entscheidet das Stimmvolk. Cornelia Leuenberger

Die Zimmerei wird den Standort an der Stöckernstrasse ohnehin verlassen. Den neuen Standort gibt die Firma Bolzli noch nicht bekannt. Foto: Marcel Bieri

Der Platz ist knapp und wird nicht von selber mehr. Was auch andere Gemeinden momentan umtreibt, ist in Oberburg ebenso Thema – die Schulraumplanung. Bisher hätten die notwendigen Zimmer durch «organisatorische Massnahmen und Doppelnutzungen noch halbwegs bereitgestellt» werden können, schreibt der Gemeinderat in den Unterlagen zur Abstimmung vom kommenden Wochenende.