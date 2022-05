Bijouterie-Raub in Bern – Schuld soll einzig der Schläger aus dem Osten sein Ein Raubüberfall mit blutigem Ende – und bloss einem Verantwortlichen? Zu diesem Schluss kommen jedenfalls die Verteidiger der restlichen Angeklagten. Michael Bucher

Wer hatte welche Rolle beim Überfall auf die Bijouterie? Die fünf angeklagten Männer vor dem Regionalgericht in Bern. Illustration: Res Zinniker

War der Raubüberfall in seiner Brutalität geplant? Oder sollte es bloss ein einfacher Diebstahl werden, der dann komplett aus dem Ruder lief? Diese Frage wird das Fünfergremium am Regionalgericht Bern-Mittelland bis zum 23. Mai zu klären haben. Seit Montag läuft der Prozess gegen fünf Männer, die sich Ende 2017 an einem brutalen Raubüberfall auf eine Bijouterie in Bern beteiligten.