Nach 20 Meisterschaftspartien muss Trainer Johan Lundskog den SC Bern verlassen. Der Schwede wird nach dem 4:3-Sieg gegen die ZSC Lions des Amtes enthoben. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der SC Bern entlässt wieder einmal einen Trainer. Überraschend daran ist höchstens, dass der neue CEO Raeto Raffainer seinem Vorgänger Marc Lüthi diesbezüglich in nichts nachsteht. Auch der Engadiner feuert seinen Übungsleiter direkt nach Spielschluss. Und setzt sogar noch einen obendrauf. Johan Lundskog wird trotz heroischer Wende gegen die ZSC Lions des Amtes enthoben. Trotz drei Treffern im letzten Abschnitt. Nun sind die Trainer in Bern also nicht einmal mehr nach Siegen gegen den ZSC vor einer Entlassung gefeit. Das mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen.

Der SCB strebt die direkte Playoff-Qualifikation an, liegt nach 20 Runden auf Rang 6 und ist somit voll auf Kurs. Das Team ist intakt, niemand spielte gegen den Trainer. Ansonsten wäre eine Reaktion, wie sie der SCB gegen den ZSC zeigte, nicht möglich gewesen. Hätte Joshua Fahrni, der unter Lundskog einen schweren Stand genoss, ein Problem mit dem Coach gehabt, er hätte kaum drei Minuten vor dem Ende noch das 4:3 erzielt. Und dennoch haben Raffainer und Co. richtig entschieden.

Eine Entwicklung war nicht auszumachen. Seit dem Saisonstart wechseln sich Licht und Schatten ab. Vor dem Triumph gegen Zürich fiel der SCB gegen den Aufsteiger Kloten auseinander. Er erkämpfte sich gegen Ajoie mühsam drei Punkte, verlor dann aber beim Tabellenletzten Lausanne. Nur wenig deutete darauf hin, dass sich die Dinge nach der Nationalmannschaftspause zum Besseren wenden würden.

Die Frage bleibt: War es denn falsch, Lundskog nach der missglückten letzten Saison und dem Verpassen der Pre-Playoffs weiterzubeschäftigen? Nein!

Der Schwede ist kein Amateur. Seine Fachkenntnisse sind unbestritten. Lundskog übernahm im Sommer 2021 ein Team, das während Jahren an Substanz verlor. Selbst in der grössten Krise schaffte es der Schwede, die Equipe zusammenzuhalten. Er hat es verdient, mit einer Mannschaft von verbesserter Qualität zu arbeiten und sich zu beweisen. Kommt hinzu, dass Trainerwechsel in Bern zuletzt oft ihre Wirkung verfehlten, der Club aber auch krasse Fehlentscheidungen traf.

«Johan Lundskog hat es verdient, mit einer Mannschaft von verbesserter Qualität zu arbeiten.»

Der zweifache Meistertrainer Kari Jalonen etwa wurde mit einem neuen Vertrag ausgestattet und nur drei Monate später entlassen. Die Playoffs erreichte man aber auch mit Hans Kossmann nicht. Es folgte Don Nachbaur. Sie erinnern sich? Der Mann, der mit dem Auto 40 Minuten in der Stadt umherirrte, ehe er die Postfinance-Arena fand. Der auf dem Video die Laufwege Ted Brithéns analysierte und nicht merkte, dass es sich um Simon Moser handelt. Der auf dem Eis nach seinem Assistenten Lars Leuenberger rief, obwohl dieser längst den Club verlassen hatte. Aber: Nachbaur hat den 60 Fragen umfassenden Kriterienkatalog der damaligen Sportchefin Florence Schelling mit Bestnoten abgeschlossen und deshalb den Zuschlag erhalten.

Unter dem talentierten U-20-Coach Mario Kogler erreichte das Team die Playoffs, verlangte dem späteren Meister EVZ alles ab und gewann den Cup. Dennoch musste der Österreicher seinen Platz wieder räumen, wurde nicht einmal in den Staff der ersten Mannschaft eingebunden. Weshalb? Weiss niemand so genau.

Jetzt, eineinhalb Jahre später, ist auch Kogler-Nachfolger Lundskog weg. Seine Entlassung hat sich abgezeichnet. Zuletzt wurde der Druck aus dem Umfeld immer grösser. Dem Spiel gegen die Lions wohnten offiziell bloss noch 14’411 Zuschauer bei. Gerade auf Social Media wurden die Diskussionen rund um den Schweden längst nicht mehr sachlich geführt. Allerdings machte sich der 38-Jährige mit seinem konservativen Coaching auch angreifbar. Dass die jungen Fahrni, Ritzmann und Baumgartner selbst gegen vermeintlich schwache Gegner im letzten Drittel kaum mehr eingesetzt wurden, war schlicht inakzeptabel.

Jubel nach dem Siegtreffer von Joshua Fahrni: Doch Berns Trainer Johan Lundskog hilft auch der Coup gegen den ZSC nichts mehr. Foto: Keystone

Wie geht es nun weiter? Vorerst leiten die Assistenten um Christer Olsson die Trainings. Ob sie das Team längerfristig betreuen werden oder ob ein neuer Coach verpflichtet wird, ist offen. Auch, ob anschliessend alles besser wird. Falls nicht, wird halt wieder ein neuer Übungsleiter verpflichtet. Wie immer im Zirkus SCB. Denn schuld ist immer der Trainer.

Dass jedoch das Potenzial-Assessment, das mit Lundskog vor dessen Amtsübernahme durchgeführt wurde, bei einem Onlineportal landet und der Inhaber der damit beauftragten Firma wiederum den SCB-Verteidiger Beat Gerber betreut, zeigt aber, dass der SCB noch ganz andere Baustellen zu beheben hat. So oder so: Einmal mehr gibt Bern eine ganz schlechte Figur ab.

