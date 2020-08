Gladiatoren am Herd – Schuften, bis die Torte blutet Ein «Mmmmh» des Moderators reicht längst nicht mehr: Die Kochsendungen von heute sind komplett auf Krawall gebürstet. Kolumnistin Regula Fuchs kann ihnen trotzdem etwas abgewinnen. Regula Fuchs

Kuchen des Grauens: In «Nailed It!» auf Netflix wird das Scheitern zelebriert. Foto: Netflix

Kochen und Essen sind ja schon länger keine schlichten biologischen Notwendigkeiten mehr. Wie sonst wäre es möglich, dass über die Zubereitung von Nahrungsmitteln so viel nachgedacht, gesprochen und geschrieben wird wie in Jahrhunderten zuvor nicht? Schnippeln, Anbraten und Garen sind zu einem Megatrend geworden, und wer nicht weiss, was umami ist, muss zur Strafe einen Teller vietnamesische Fischsauce auslöffeln.