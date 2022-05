Gewaltakte in den USA – Schütze von Buffalo soll weitere Tat geplant haben Rassistische und politische Motive haben zu zwei Schiessereien mit mehreren Toten in den Bundesstaaten New York und Kalifornien geführt. Die USA stehen unter Schock.

Zahlreiche Blumen sind abgelegt worden – Menschen umarmen sich am Tatort in Buffalo. Foto: Matt Rourke (AP/Keystone/15. Mai 2022)

Nach den tödlichen Schüssen in der Grenzstadt Buffalo im US-Bundesstaat New York am Wochenende glaubt die Polizei, dass der Beschuldigte seine Tat fortsetzen wollte. Am Samstag hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Der 18-jährige Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. «Wir haben Beweise gefunden, dass er Pläne hatte, seine Tat fortzusetzen, wäre er da rausgekommen», sagte Polizist Joseph Gramaglia am Montag beim Sender CNN. «Er hatte sogar darüber gesprochen, zu einem weiteren Laden zu fahren.»

Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv des Beschuldigten aus – 11 der 13 Opfer waren schwarz und Buffalo hat eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung. Er sitzt in Untersuchungshaft und soll am Donnerstag wieder vor einem Richter erscheinen. Im Internet ist ein 180-seitiges Manifest mit rassistischen und gewaltbereiten Aussagen aufgetaucht, das dem Beschuldigten zugeschrieben wird. Er soll für die Tat mehr als 300 Kilometer angereist sein.

Biden besucht den Ort der Gewalt

Angesichts des Entsetzens in den USA über den rassistisch motivierten Schusswaffenangriff reist Präsident Joe Biden an den Ort der Gewalttat. Der Präsident und seine Frau würden am Dienstag die Stadt Buffalo besuchen, «um mit der Gemeinde zu trauern, die zehn Leben durch diesen sinnlosen und entsetzlichen» Angriff verloren habe, teilte das Weisse Haus am Sonntag (Ortszeit) mit. Auch UNO-Generalsekretär António Guterres verurteilte die «abscheuliche Tat eines rassistischen Gewaltextremismus».

Massaker in Buffalo Alles deutet auf ein rassistisches Motiv hin Geschockte Anwohner versammelten sich zu einer Mahnwache vor dem Supermarkt. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul, Generalstaatsanwältin Letitia James und Buffalos Bürgermeister Byron Brown nahmen am Sonntag an einem Gottesdienst teil. Hochul beschrieb die Gewalttat als «Hinrichtung militärischer Art». James, die Afroamerikanerin ist, sagte, der Angriff sei «schlicht und einfach» als «einheimischer Terrorismus» einzustufen. Brown betonte, der Täter habe gezielt «so viele schwarze Leben wie möglich» auslöschen wollen. Politisch motivierte Tat in Kalifornien Der Schusswaffenangriff auf eine von Taiwanesen frequentierte Kirche in Kalifornien war nach Einschätzung der Ermittler politisch motiviert. Bei dem Angreifer habe es sich um einen Einwanderer aus China gehandelt, der «aufgebracht über die politischen Spannungen zwischen China und Taiwan» gewesen sei, sagte der Sheriff des Bezirks Orange County, Don Barnes, am Montag vor Journalisten. «Das war ein politisch motivierter Hass-Vorfall.» Der 68-jährige Angreifer hatte am Sonntag in einer Kirche in der Stadt Laguna Woods rund 70 Kilometer südöstlich von Los Angeles, wo sich eine taiwanische Gemeinde traf, das Feuer eröffnet. Er tötete einen Menschen und verletzte fünf weitere, bevor er von Kirchengängern überwältigt werden konnte.

Der Schusswaffenangriff auf eine Kirche in Laguna Woods ist politisch motiviert gewesen. Foto: Ringo Chiu (AFP/15. Mai 2022)

Dem in Las Vegas im an Kalifornien angrenzenden Bundesstaat Nevada lebenden Mann werden Mord und fünffacher Mordversuch zur Last gelegt. Er handelte nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen alleine. Der Mann lebt nach Angaben von Sheriff Barnes schon «seit vielen Jahren» in den USA und hat die amerikanische Staatsbürgerschaft.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen zwischen China und Taiwan verschärft. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt.

AFP/SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.