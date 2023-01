Polizeieinsatz in Bümpliz – Schüsse gemeldet – eine Person bei Streit verletzt Nach einer tätlichen Auseinandersetzung im Kleefeld hat die Polizei Projektile aus einer Schreck­schuss­pistole gefunden und mehrere Personen angehalten. Martin Bürki

«Überall Polizei mit Maschinengewehren beim Kleefeld», schrieb ein Nutzer am Mittwochabend im YB-Forum. Ein Sprecher der Kantonspolizei Bern bestätigte einen Einsatz im Gebiet der Mädergutstrasse in Bümpliz: Kurz vor 15.50 Uhr seien Schüsse in einer Tiefgarage gemeldet worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand seien mehrere Personen tätlich aneinandergeraten, wobei eine Person verletzt wurde und mit einer Ambulanz ins Spital gefahren werden musste. Allerdings handelt es sich um keine Schussverletzung. Die Polizei habe zwar Projektile gefunden, diese stammen aber aus einer Schreckschusspistole.

Die Spurensuche sei noch nicht abgeschlossen, die Ermittlungen laufen. Mehrere Personen seien angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht worden.

Martin Bürki

