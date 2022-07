Grosser Polizeieinsatz in Chicago – Schüsse bei Parade zum Nationalfeiertag Während einer Parade zum 4. Juli sind in einem Vorort von Chicago Schüsse gefallen. Anja Ruoss UPDATE FOLGT

Ein Mann rennt an einem Wagen der Parade in Chicago vorbei, nachdem Schüsse gefallen sind. (4. Juli 2022) Foto: Lynn Sweet (Chicago Sun-Times via Keystone)

Bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA sind in einem Vorort von Chicago im Bundesstaat Illinois Schüsse gefallen. Das teilte das Büro des Sheriffs von Lake County auf Twitter mit. «Bleiben Sie dem Gebiet fern – lassen Sie die Polizei und die Ersthelfer ihre Arbeit machen», hiess es am Montag in der Nachricht. Wer die Schüsse bei der Parade in Highland Park abfeuerte und ob Menschen verletzt oder getötet wurden, war zunächst nicht bekannt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen flohen.

Brad Schneider, der für den Bundesstaat Illinois im Repräsentantenhaus sitzt, hielt sich in der Stadt am Michigan-See auf, als die Schüsse fielen. «Mein Team und ich hatten uns gerade zum Beginn der Parade getroffen, als die Schüsse fielen», erklärte Schneider auf Twitter, nachdem er sich in Sicherheit gebracht hatte.

Die Bürgermeisterin von Highland Park forderte die Menschen auf, sich von der Innenstadt fernzuhalten. Das Fest zum 4. Juli sei abgesagt worden. Ein Augenzeuge berichtete bei CNN von einem Schützen, der während der Parade geschossen haben soll. Die USA begingen am Montag ihren Unabhängigkeitstag.





Anja Ruoss ist seit 2019 News Redaktorin bei Tamedia. Ihr Spezialgebiet sind Ticker und Breaking-News. Daneben studiert sie an der Universität Zürich für ihren Master. Mehr Infos

