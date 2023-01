Tagestipp: Julia Weber – Schreiben, wenn das Kind schläft Wenn das Muttersein der Kunst in die Quere kommt: Die Autorin stellt ihren autobiografischen Roman «Die Vermengung» vor und spricht über Fiktion und Realität.

Julia Weber denkt in ihrem Buch über ihre Doppelrolle als Autorin und Mutter nach. Foto: Ayse Yavas

Wie eine eifersüchtige Geliebte meldet sich die Kunst bei der Autorin Julia Weber. Sie will Zeit, Anerkennung, Zuwendung. So zumindest beschreibt es die Zürcher Autorin in ihrem zweiten Roman «Die Vermengung». Nachdem Weber zum zweiten Mal Mutter geworden ist, sieht sie sich mit der Frage konfrontiert: Kind oder Kunst. Sie schreibt, wenn das Baby schläft, und sie baut ihre Familie in den Roman mit ein. Was ist hier Fiktion und was Realität? Im Gespräch, präsentiert vom Y Institut der Hochschule der Künste Bern, gibt die Autorin Auskunft über ihr Schaffen und die Herausforderungen der Doppelrolle Mutter und Autorin.

sas

