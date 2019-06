Schon wieder Tsai!

Umspült wird es von Klängen des amerikanischen Komponisten Samuel Barber (1910–1981). Der Doppelkörper des Orthrus wächst in die Höhe und Tiefe des Raumes. Langsam zuerst, dann heizen sich die fliessenden Bewegungen auf, explodieren in Hebungen und Pirouetten und fallen, wenn der Orthrus erschlagen wird, in sich zusammen.

Die Komposition ist klar durchstrukturiert und zeigt eine eigenwillige Poesie. Wie ökonomisch Po-Cheng Tsai darin zeitgenössischen westlichen Tanz und westliche Musik mit akrobatischen Elementen fernöstlicher Kultur verbindet, ist einmal mehr phänomenal. Denn eine Entdeckung ist der Taiwaner nicht. Eher ein sicherer Wert. Der 31-Jährige hat bereits bei den Berner Tanzpreisen 2017 mit seiner Kompanie B. Dance einen ersten Preis abgeräumt und durfte in der Folge für die Tanzcompagnie Konzert Theater Bern zum Thema «Einstein» ein Stück choreografieren.

«Paradis Fantastique»

Die Uraufführung in der Vidmar war ein grosser Erfolg. Doch auch da war das Ausnahmetalent Tsai bereits kein Unbekannter mehr. Im Rahmen von Steps konnte man seine Handschrift als Choreograf nämlich bereits in einem poetischen Stück in der Dampfzentrale bewundern, das er für Gauthier Dance geschaffen hatte. Und zuvor hatte er ja auch schon am Luzerner Theater in einem ähnlichen Förderwettbewerb für junge Choreografen, wie ihn Tanzdirektorin Estefania Miranda 2014 bei Konzert Theater Bern ins Leben gerufen hat, den 1. Preis gewonnen. Die Qualität und Kontinuität seines künstlerischen Schaffens sind beeindruckend.

Die Ideen dürften dem Taiwaner auch nicht so schnell ausgehen. Er lasse sich von vielen Themen inspirieren und liebe jede neue Herausforderung, sagte er vor einem Jahr im Interview mit dem «Kleinen Bund».

So darf man sich schon heute auf 2020 freuen. Als Tanzpreis-Gewinner wird Tsai mit der Tanzcompagnie Konzert Theater Bern einen Teil des Tanzabends mit dem Titel «Paradis Fantastique – Jean Tinguely & Niki de Saint Phalle» erarbeiten (Premiere: 30. April 2020).Theoretisch könnte er sich danach noch ein weiteres Mal für die Berner Tanzpreise bewerben. Und wieder gewinnen. Restriktionen diesbezüglich gebe es nicht, sagt ein ehemaliges Jury-Mitglied. Ob und wie sinnvoll eine erneute Bewerbung allerdings wäre, wird man sich in der Zwischenzeit überlegen müssen.

500 Bewerbungen

Die Tanzplattform Bern, die in der Verleihung der Tanzpreise gipfelt, wurde heuer zum sechsten Mal ausgetragen. Das Rahmenprogramm mit Workshops, Video-Werkschauen und diversen Tanzpräsentationen (ausser Konkurrenz) ergänzte den Wettbewerb vielfältig. Dass das Format zur kleinen Erfolgsgeschichte geworden ist, zeigt nicht nur das Interesse des Berner Publikums an dem viertägigen Festival, sondern vor allem die Beteiligung am Förderwettbewerb. Auf die diesjährige Ausschreibung sind bei Tanzchefin Estefania Miranda 500 Bewerbungen aus 56 Ländern eingegangen. Sieben Produktionen (aus Vietnam, Portugal, Korea,Taiwan, Israel und Frankreich) gingen schliesslich ins Rennen.

Residenz in Bern

Dass auch der Publikumspreis an einen Asiaten geht – es gewinnt der Vietnamese Tu Ngoh Hoang mit seinem Stück «Trial» – ist wohl mehr als ein Zufall. Es belegt, welch hohes künstlerisches Potenzial in Fernost heranwächst. Der Publikumspreis wurde erstmals in Koproduktion von Konzert Theater Bern und der Dampfzentrale vergeben, er besteht in einer zweiwöchigen Residenz in Bern. Tu Ngoh Hoang wird sie zur Bewegungsrecherche für ein neues Stück einsetzen können, das im Rahmen eines Sharings der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.