Berner Burgergemeinde warnt – Schon wieder Kolibakterien im Glasbrunnen Aus dem Glasbrunnen im Berner Bremgartenwald sollte derzeit nicht getrunken werden. Das Wasser ist verschmutzt. Christian Zellweger

Kein Trinkwasser: Der Glasbrunnen im Bremgartenwald. Foto: Urs Baumann (Archiv)

Zuweilen sind beim Glasbrunnen im Berner Bremgartenwald Leute anzutreffen, die dessen Wasser in Flaschen abfüllen, weil es eine besondere Qualität haben soll. Derzeit ist am Brunnen aber ein «Kein Trinkwasser»-Schild montiert. Grund dafür: Das Wasser ist mit Kolibakterien verschmutzt. Dies schreibt die Burgergemeinde Bern als Besitzerin des Waldes in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Die Wasserqualität werde regelmässig beobachtet, so die Burgergemeinde. Die jüngsten Messungen hätten nun eine Verschmutzung gezeigt – vermutlich verursacht durch die grosse Niederschlagsmenge in den vergangenen Tagen.

Erst im letzten Herbst kam es im Glasbrunnen bereits zu Verschmutzungen. Damals war eine verstopfte Leitung die Ursache.

