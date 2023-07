Mamablog: Schlaflose Nächte – Schon mal von der Wolfsstunde gehört? Nachts zwischen 3 und 4 Uhr kann sich die Realität derart verzerren, dass Banales plötzlich unheimlich wichtig erscheint. Ein Erfahrungsbericht und mögliche Ursachen. Sabine Sommer

Wenn die Nacht mit dem Wolf tanzt: Das nächtliche Gedankenkarrussell verzerrt Realitäten und Dimensionen. Foto: Getty Images

Es ist wieder passiert. Um 23 Uhr fielen mir meine Augen zu, ich löschte das Licht, kuschelte mich in die Decke und begab mich auf den Weg zu jenem Ort, wo sich Fakten meines Lebens mit Bildern aus einer Welt jenseits von Materie verbinden, um sich zu skurrilen Geschichten zu verweben. So müde war ich. So zugänglich der Schlaf. So perfekt unsere Symbiose.