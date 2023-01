Start im UNO-Sicherheitsrat – Schon in der ersten Dringlichkeitssitzung ergriff die Schweiz Partei Seit wenigen Tagen ist die Schweiz Mitglied im höchsten Gremium der UNO. Bereits gab es eine umstrittene Sitzung zu Israel. Ein erster Test für die Neutralität. Rico Bandle

Positionierte sich mit ihrem zweieinhalb Minuten dauernden Statement ziemlich deutlich: Botschafterin Pascal Baeriswyl äussert sich im UNO-Sicherheitsrat zu Israel. Screenshot: UNO Audiovisual Library

Am Donnerstag setzte der UNO-Sicherheitsrat in New York eine Dringlichkeitssitzung an. Auch das Neumitglied Schweiz sass am Tisch. Grund für die eiligst anberufene Diskussion: Der neue israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir war zwei Tage zuvor demonstrativ auf den Tempelberg in Jerusalem marschiert. Der Tempelberg ist eine heilige Stätte für Muslime, Juden und Christen und steht immer wieder im Zentrum gewalttätiger Auseinandersetzungen.