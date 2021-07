Schweizer Medaillenregen – Schon die zehnte Medaille – die Schweiz knackt eine Uralt-Marke Die Schweizer Delegation räumt in Tokio weiter gross ab und hat nach nur acht Wettkampftagen eine Bestmarke der Neuzeit aufgestellt.

Edelmetall, wohin das Auge schaut: Noè Ponti beschert der Schweiz eine überraschende Schwimm-Medaille. Foto: Fernando Bizerra (Imago Images)

Auf die Schweizer geht in Tokio ein Medaillenregen nieder. Mit der Bronzemedaille von Schwimmer Noè Ponti hat die Delegation von Swiss Olympic schon nach acht Wettkampftagen zehnmal Edelmetall auf sicher – und damit das Minimalziel von sieben locker übertroffen. Nach der Hälfte der Spiele. Eingerechnet sind dabei die beiden Medaillen, die Tennisspielerin Belinda Bencic im Einzel und zusammen mit Viktorjia Golubic im Doppel gewinnen wird.

Noch besser: Bereits jetzt ist klar, dass Tokio 2021 die erfolgreichsten Sommerspiele der Neuzeit sein werden. Letztmals vor fast 70 Jahren brachte eine Schweizer Olympia-Delegation mehr Medaillen nach Hause, 1952 aus Helsinki war das. Als der tschechoslowakische Mittelstreckenläufer Emil Zapotek der Star der Spiele war und das deutsche Bundesland Saarland eine eigene Delegation stellte.

Mit zehn Medaillen sind es die siebterfolgreichsten Sommerspiele der Schweiz in der Olympiageschichte, und für Rang 6 – 1920 in Antwerpen – fehlt nur eine weitere. Unerreichbar bleibt dagegen Olympia 1924: In Paris gewann die Schweiz nicht weniger als 25 Medaillen. Es ist die Bestmarke.

Paris 1924

Rudern, Turnen, Ringen – allein in diesen ur-olympischen Disziplinen gewinnt die Schweiz 17 Medaillen. Sechs davon sind goldene. Die Schweiz reist als sechstbeste Nation (bei 27 teilnehmenden) aus Paris heim. Mit im Gepäck auch die gefeierte Silbermedaille im Fussballturnier. Sie kommt (wegen der Finalniederlage gegen den südamerikanischen Vertreter Uruguay) dem EM-Titel gleich.

London 1948

Die Spiele in London sind die ersten nach dem Zweiten Weltkrieg – und dem Tod von Olympia-Begründer Pierre de Coubertin. Die Turner um Sepp Stalder oder Michael Reusch befinden sich in ihrer Hochblüte und sind allein für neun Medaillen besorgt. Diesmal kommt die Schweizer Delegation auf 20 Mal Edelmetall. Der zweitbeste Wert aller bisherigen Sommerspiele.

Als die Schweizer Turner die Sportwelt prägten: Jack Günthard erhält 1952 die Goldmedallie für seine Barren-Übung. Sepp Stalder teilt sich Silber mit dem Deutschen Alfred Schwarzmann. Foto: Keystone

Helsinki 1952

Vier Jahre nach London räumt in Finnland die nächste Generation Schweizer Spitzenturner ab. Hans Eugster und vor allem Jack Günthard sind die Sportstars des Landes, Günthard wird später Vorturner auf Radio Beromünster. Die Schweiz hält sich «Fit mit Jack». Immer morgens um 8. Nach Helsinki wird mit dem Aufkommen der russischen und später asiatischen Turner die internationale Konkurrenz zu stark. Erst 1996 gewinnt mit Donghua Li wieder ein Schweizer Turner eine Medaille.

Sydney 2000

Grosser Sprung in die Neuzeit – zu den bislang erfolgreichsten Spielen. Gleich am Morgen des ersten Tages setzten die Triathletinnen Brigitte McMahon und Magali Messmer den Ton, als sie Gold und Bronze gewinnen. Zum gelungenen Team-Ergebnis tragen die Fechterinnen und Mountainbiker mit je zwei Silbermedaillen bei – und wie vier Jahre zuvor der rudernde Charakterkopf Xeno Müller. Neun Medaillen war und blieb in den letzten 69 Jahren der Bestwert – bis heute.

Barcelona 1992

Ein Stück Heldengeschichte: Marc Rosset setzte sich 1992 in Barcelona gegen namhafte Konkurrenz durch und gewann Olympiagold. Die einzige Schweizer Medaille dieser Spiele. Foto: Simon Bruty (Getty Images)

Es gibt nicht nur gelungene Auftritte von Schweizer Delegationen bei Olympischen Spielen. Vergeben sind dabei die Nuller 1908 und 1912 – da ist jeweils überhaupt nur ein Vertreter hingereist. 1992 fliegt jedoch eine über 100-köpfige Delegation nach Barcelona und kehrt mit einer einzigen Medaille nach Hause.

Immerhin hat es die in sich: Der Westschweizer Tennisspieler Marc Rosset schlägt auf dem Weg in den Einzel-Final Grössen wie Jim Courier, Goran Ivanisevic, Wayne Ferreira und Emilio Sánchez und bezwingt in einem faszinierenden Endspiel über fünf Sätze, fünf Stunden und drei Minuten den Spanier Jordi Arrese.

wie

Fehler gefunden?Jetzt melden.