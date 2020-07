Corona-Isolation im Kanton Bern – Schon 1500 Personen in Quarantäne Innert einer halben Woche hat sich die Zahl der Personen in Quarantäne verdreifacht. Der Kanton stockt das Betreuungspersonal auf. Christoph Aebischer

Sollten ganze Gruppen sich in Quarantäne begeben müssen, wäre auch das ehemalige Jugendheim in Prêles eine Option für den Kanton Bern. Foto: Yvain Genevay

Mitte Juli verursachte ein Corona-infizierter Gast im Berner Clublokal Kapitel für einen ersten Schub: Auf einen Schlag mussten sich 300 Personen in Quarantäne begeben. Ein zweiter Fall löste nun am Wochenende die Schliessung des Clubs aus. Daneben kommen gemäss Angaben der kantonalen Gesundheitsdirektion täglich 60 Personen hinzu, die sich freiwillig in Quarantäne begeben.