Energieversorgung in Deutschland – Scholz eröffnet erstes LNG-Terminal und spricht von neuem «Deutschland-Tempo» Das erste Flüssigerdgas-Terminal des Landes geht in Betrieb. Es soll dabei helfen, die Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland zu beenden. Am Projekt gibt es aber auch Kritik.

Herzstück des Terminals ist das fast 300 Meter lange Spezialschiff Höegh Esperanza , das künftig das von Tankschiffen angelieferte verflüssigte Erdgas in den gasförmigen Zustand umwandeln und in das deutsche Gasnetz einspeisen soll. Foto: Lars-Josef Klemmer (Keystone)

Deutschland hat ein erstes Terminal für den Import von Flüssigerdgas. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hob die Geschwindigkeit hervor, mit der die Infrastruktur errichtet wurde – und gab diese nun als Vorbild für den Ausbau weiterer Projekte aus. An dem Terminal gibt es aber auch Kritik.

Nach nur knapp zehn Monaten Planungs- und Bauzeit ist das erste deutsche Terminal für den Import von Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven eröffnet worden. «Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen und es soll Vorbild sein, nicht nur für diese Anlage, sondern noch für viele, viele andere», sagte Scholz am Samstag bei der Einweihungsfeier, an der auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil teilnahmen.

Das schwimmende Terminal vor der niedersächsischen Nordseeküste soll dazu beitragen, die durch ausbleibende Lieferungen aus Russland entstandene Lücke bei der Gasversorgung Deutschlands zu schliessen. Herzstück ist das fast 300 Meter lange Spezialschiff «Höegh Esperanza», das künftig das von Tankschiffen angelieferte verflüssigte Erdgas in den gasförmigen Zustand umwandeln und in das deutsche Gasnetz einspeisen soll. Es machte bereits am Donnerstag beladen mit LNG am Anleger fest.

Rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung nahmen an dem Festakt auf dem Schiff teil. Die Inbetriebnahme ist laut Betreiber, dem Gasimporteur Uniper, für kommenden Donnerstag geplant.

Die Drei vom Terminal: Wirtschaftsminister Robert Habeck, Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner bei der Einweihung in Wilhelmshaven. (17. Dezember 2022) Foto: Lars-Josef Klemmer (Keystone)

Für die schnelle Realisierung der Industrieanlage dankte der Bundeskanzler Arbeitern, Ingenieuren, Unternehmen und Behörden. Das Terminal sei ein «ganz, ganz wichtiger Beitrag für unsere Sicherheit». Die Bundesregierung habe nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine schnell entschieden, eine LNG-Terminal-Infrastruktur aufzubauen, um die Energieversorgung unabhängig von dem Pipeline-Gas aus Russland zu machen, erinnerte Scholz.

Insgesamt wurden im Auftrag der deutschen Regierung fünf solcher schwimmenden Terminals gechartert. Die Terminals können nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums zusammen ein Drittel der für die Versorgung Deutschlands benötigten Erdgasmenge aufnehmen.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte, die Eröffnung des Terminals sei ein «ermutigendes Zeichen» zum Ende eines schwierigen Jahres. Wer vor einem Jahr gesagt hätte, Deutschland werde «ruckzuck unabhängig von russischem Erdgas», wäre ausgelacht worden, sagte Weil.

Ein Arbeiter geht an einem Gasrohr vorbei, der den schwimmenden Terminal mit dem Festland verbindet. Foto: Michael Sohn (AP)

Noch wird die Anlandung von verflüssigtem Erdgas in Wilhelmshaven kaum benötigt, auch wenn das Winterwetter in den deutschen Gasspeichern weiter für sinkende Füllstände sorgt. Am Freitagmorgen waren sie laut europäischem Gasspeicherverband GIE zu 89,2 Prozent gefüllt. Das war rund ein Prozentpunkt weniger als am Vortag.

Kritik von Umweltschützern

Bei Umwelt- und Klimaschützern sorgt das Terminal für viel Kritik. «Es reden jetzt alle von einer neuen Deutschlandgeschwindigkeit, was solche fossilen Infrastrukturprojekte angeht. Diese Deutschlandgeschwindigkeit hätten wir sehr gerne für den Ausstieg aus fossilen Energien genutzt», sagte Imke Zwoch, Mitglied im BUND-Landesvorstand in Niedersachsen. «Es ist eigentlich nichts zu feiern.»

Vor der Veranstaltung demonstrierten etwa ein Dutzend Aktivisten der Gruppe Ende Gelände für eine grundsätzliche Abkehr von den fossilen Energien. Die Deutsche Umwelthilfe will weitere rechtliche Schritte einleiten, um eine Befristung des Betriebs zu erreichen. Eine erste Klage läuft bereits.

Vor allem an der Einleitung von mit Bioziden behandelten Abwässern an dem Spezialschiff «Höegh Esperanza» entzündet sich bei Fischern, Anwohnern und Umweltschützern in Wilhelmshaven Kritik.

