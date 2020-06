Als «Schokokuss» oder «Schaumkuss» kein Problem: Der «Mohrenkopf». Foto: PD

Über 80 Prozent der Teilnehmer unserer Onlineumfrage fanden es übertrieben, dass die Migros jetzt die Dubler-«Mohrenköpfe» aus den Regalen jener zwei Filialen nimmt, in denen es sie überhaupt gibt. Einige rufen gar zum Migros-Boykott auf. Die Delikatesse und ihr Name seien eine gute Tradition, die nicht «nur» wegen eines «blamablen Zwischenfalls» in den USA – so einer der Kommentatoren – weggeworfen werden dürfe. Man erregt sich darüber, dass manche sich über das Wort «Mohrenköpfe» erregen, nach dem Motto: Haben die keine anderen Probleme?