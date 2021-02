Sweet Home: Homestory – «Schönheit auf den zweiten Blick fasziniert mich» Die Grafikerin und Kreativallrounderin Lisa Mettier wohnt in einer alten Villenwohnung, der sie mit einer elegant entspannten Einrichtung ihren ganz persönlichen Stil verliehen hat. Marianne Kohler Nizamuddin

Fotos: Rita Palanikumar

Vor etwa drei Jahren fand Lisa Mettier diese grosszügige, fantastische Wohnung in einer alten Villa am Zürichberg. «Sie war gar nicht so begehrt, denn die meisten Menschen wünschen sich den typischen modernen Ausbau mit grossen Fenstern und offener Küche.» Doch Lisa Mettier hat sich sofort in die antike Schönheit der Wohnung verliebt. Diese wirkt denn auch so, wie wenn Lisa schon immer hier wohnen würde. Die entspannte Eleganz der Einrichtung spiegelt den Stil der schönen, kreativen Frau wieder.

Zu ihrem Einrichtungsstil hat sie die Wohnung von einem Freund der Familie inspiriert, mit dessen Töchtern sie befreundet ist. Als Lisa seine Wohnung im Mailänder Chinatown sah, gefiel ihr deren Stil so gut, dass sie wusste: «So will ich auch wohnen! Alles floss harmonisch im Einklang zusammen, und wenn man die einzelnen Stücke genauer anschaute, dann entdeckte man, dass sie besonders und wunderschön sind. Diese Schönheit auf den zweiten Blick fasziniert mich.» So liess sie ihre Einrichtung langsam wachsen, suchte nach schönen Stücken und fand viele davon im Brockenhaus.