Neue Einschränkungen ab Montag – Schweizweite Maskenpflicht und 15-Personen-Grenze – das ist der Bundesratsplan Die alarmierenden Ansteckungs-Zahlen zwingen den Bundesrat dazu, noch übers Wochenende einschneidende Massnahmen zu beschliessen. Markus Brotschi , Stefan Häne

Ein Schüler mit Schutzmaske im Gymnasium Kirchenfeld in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Jetzt geht es plötzlich schnell. Die rasant steigenden Infektionszahlen bewegen Bund und Kantone nun doch dazu, einschneidende Massnahmen am Wochenende zu beschliessen und sofort in Kraft zu setzen. Der Bundesrat wird deshalb am Sonntagmorgen um 11 Uhr eine ausserordentliche Sitzung abhalten, um eine national einheitliche Maskenpflicht für Innenräume sowie eine Beschränkung für private Anlässe und Versammlungen zu erlassen. Ebenso wird es wieder eine allgemeine Empfehlung für Homeoffice geben. Die Massnahmen sollen ab Montag gelten.

Die Kantone geben damit in diesem Bereich die Führung wieder an den Bund ab. Das entsprechende Vorgehen haben die kantonalen Gesundheitsdirektoren am Freitag an einer Vorstandssitzung im Beisein von Gesundheitsminister Alain Berset beschlossen. Formell müssen die Massnahmen noch in einer Blitzvernehmlassung von den Kantonen abgesegnet werden.