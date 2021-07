Ausflugstipp Trubschachen – Schnitzeljagd im Emmental Unterhaltung für die ganze Familie: Im und ums Kambly-Erlebnis in Trubschachen warten neue Attraktionen. Zentrale Rolle spielt ein Büchlein. Jacqueline Vinzelberg

Zuerst im Büchlein nachlesen, dann suchen: Auf dem Entdeckerpfad gilt es, 16 Tierfiguren aufzuspüren, kleine Aufgaben zu lösen und am Ende die Schatztruhe zu knacken. Foto: PD

Lars übernimmt als Ältester des Geschwistertrios das Kommando. Er hält im wahrsten Sinne des Wortes das Heft in der Hand, um die Bande zu lotsen. Das geschnitzte Eichhörnchen am Uferweg der Ilfis gegenüber der Badi in Langnau finden die Kinder problemlos. Mika und Milena postieren sich um den neunjährigen Bruder.

«Sucht bei den Bänkli nach den Brücken», liest dieser laut vor, und die Jüngeren preschen davon. Die erste Bank ist schnell gefunden, auch das Haselnussbild auf der Rückseite. Mika zählt die Nüsse ab, und Lars trägt die Zahl ins Heft ein.