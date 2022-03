Der Squash-Club Bödeli - Schnell(er) an die Spitze

Serie «Mir hei e Verein» Infos einblenden

«Mir hei e Verein», sang Mani Matter einst und stellte fest: «Bi mängisch stolz und ha mängisch gnue.» In einer losen Serie widmen wir all jenen einen Bericht über ihren Verein, die stolz sind, Teil eines Vereins zu sein – in der Hoffnung, jene neu motivieren zu können, die bisweilen genug haben.

Es versteht sich von selbst, dass die Redaktion subjektiv und unvollständig auswählt, welche Vereine zum Zug kommen. Ein Hauptaugenmerk gilt jenen, die sonst kaum im Rampenlicht stehen; zentral ist, dass sie in der Region Thun / Berner Oberland etwas bewegen.

