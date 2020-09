Umbau in der bernischen Verwaltung – Schnegg zettelt eine kleine Revolution an Nur noch drei statt sieben Ämter mit eigenen Chefs: Der SVP-Regierungsrat will die kantonale Gesundheits- und Sozialdirektion radikal umbauen. Mathias Streit

Regierungsrat Pierre Alain Schnegg verfolgt Pläne, die nicht allen passen. Foto: Franziska Rothenbühler

Pierre Alain Schnegg (SVP) wagt sich an ein Vorhaben, an dem die meisten seiner Amtskollegen und Vorgänger scheiterten. Er will seine Direktion radikal umbauen. In einem internen Schreiben, das dem «Bund» vorliegt, kündigt er das Vorhaben seinen Mitarbeitenden an. Demnach sollen in der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) mehr als die Hälfte aller bisherigen Ämter eingestampft werden. Statt der aktuell sieben gäbe es künftig nur noch deren drei. Bei den Betroffenen sorgt insbesondere die Vorgehensweise von Schnegg für Unmut.

«Die Ankündigung kommt mitten in einer Zeit, in der die Arbeitsbelastung aufgrund des Coronavirus sowieso schon sehr hoch ist», sagt ein GSI-Mitarbeiter, der anonym bleiben will. Aus Gesprächen mit mehreren der rund 660 Mitarbeitenden geht hervor, dass die Verunsicherung gross ist. Viele sind überrascht, wie umfassend, radikal und schnell die Reorganisation geschehen soll.

Start bereits 2021

Konkret soll es künftig nur noch ein Gesundheits- und ein Sozialamt geben. Hinzu käme das Generalsekretariat, das bereits heute existiert. Das Kantonsarztamt oder das Alters- und Behindertenamt fielen weg beziehungsweise wären künftig den beiden «Superämtern» unterstellt. Auch der Zeitplan steht bereits: Bis Ende dieses Jahres soll das künftige Organisationsmodell beschlossen sein, ab 2021 soll das Vorhaben umgesetzt werden.

«Die Reorganisation ist keine Sparübung.» Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP)

Dass es so schnell geht, liegt am Vorgehen Schneggs: «Ich habe mich entschieden, den Gestaltungsprozess abzukürzen und auf eine breitere Szenarienentwicklung zu verzichten», steht in seinem internen Schreiben. Will heissen: Der GSI-Vorsteher ist so überzeugt von seiner Vision der zwei «Superämter», dass er keine weiteren Ideen prüfen will. Dabei stützt er sich auf die Empfehlungen einer externen Beratungsfirma, die er zu diesem Zweck engagiert hat. Keine Freude an Schneggs Vision haben die aktuellen Amtsvorsteherinnen und -vorsteher. Gemäss «Bund»-Informationen stiess das Vorhaben bei ihnen von Beginn an auf Widerstand.

Polit-Unternehmer Schnegg

Sollte Schnegg mit seiner Idee durchkommen, wäre es der wohl grösste Umbau innerhalb einer kantonalen Direktion seit mehreren Jahrzehnten. Dass es Schnegg ist, der ein solches Mammutvorhaben anstösst, überrascht nicht. Bereits bei seinem Amtsantritt 2016 kündigte er an, seine Direktion «wie ein Unternehmen» zu führen. Das kommt nicht von ungefähr: Bis 2014 war der heutige Regierungsrat Geschäftsführer seiner eigenen Software-Firma.

Im persönlichen Gespräch in seinem Büro an der Berner Rathausgasse wirbt Schnegg denn auch um Verständnis für sein Vorhaben. «Die letzte Reform liegt fast zwanzig Jahre zurück», nun gelte es, die GSI an neue Bedürfnisse anzupassen. Dass er genau jetzt handelt, hat laut Schnegg zwei Gründe: «Einerseits weil uns die Corona-Krise aufzeigte, dass wir mit unseren kleinteiligen Strukturen schnell an Grenzen stossen, und andererseits weil momentan gar nicht alle Chefbeamtenposten besetzt sind.» Tatsächlich ist das Alters- und Behindertenamt seit dem Rücktritt seiner Chefin im Juli führungslos.

Gibt es Entlassungen?

Kommt es zur angedachten Reorganisation, müssten voraussichtlich drei weitere Personen ihren Posten als Amtsvorsteher aufgeben. Bestätigen will Schnegg das nicht. «Es ist noch nichts entschieden.» Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass die eine oder andere Person innerhalb der GSI künftig eine neue Funktion erhalte. Eines betont Schnegg ausdrücklich: «Die Reorganisation ist keine Sparübung, es wird keine Entlassungen geben.»

Gewerkschafterin Béatrice Stucki verlangt mehr Mitbestimmungsrechte für das Personal. Foto: Beat Mathys

Bei den beiden Personalverbänden VPOD und BSPV ist man von den Plänen Schneggs überrascht. Bis zur Anfrage durch den «Bund» wussten beide nichts von dem Vorhaben. «Es geht nicht, dass Schnegg das einfach so durchdrückt», findet denn auch VPOD-Regionalsekretärin Béatrice Stucki. Sie verlangt, dass Personal und Sozialpartner bei der Reorganisation mitsprechen können. Das stärke auch die Anerkennung der Änderungen bei den Mitarbeitenden. Wie ihr BSPV-Kollege Daniel Wyrsch ist Stucki aber nicht per se gegen eine Umstrukturierung der GSI: «Die Direktion ist riesig, da ist es nicht falsch, mal zu überprüfen, was optimiert werden kann», sagt sie. Wyrsch und Stucki sitzen beide für die SP im Kantonsparlament.

Breite Unterstützung

Befürworter seiner Reform findet SVP-Gesundheitsdirektor Schnegg auch in der politischen Mitte. «Sinnvoll» sei das Vorhaben, sagt GLP-Grossrat Thomas Brönnimann. Er erhofft sich künftig eine dynamischere Verwaltung, die Ideen schneller umsetzen kann. «Zurzeit gibt es innerhalb der ganzen Direktionen noch zu viele Mini-Fürstentümer, die nicht effizient mit ihren Mitteln umgehen.» Der unternehmerische Ansatz von Schnegg könne da für frischen Wind sorgen.

«In den Direktionen gibt es noch zu viele Mini-Fürstentümer.» Grossrat Thomas Brönnimann (GLP)

Dass es künftig nur noch zwei «Superämter» sowie ein Generalsekretariat geben soll, sei nicht per se ein Problem, findet Adrian Ritz, Professor für Public Management an der Universität Bern. «Radikale Schritte können deblockierend wirken.» Werden Synergien genutzt, können zudem gewisse Stellen entlastet und möglicherweise sogar Kosten gespart werden. Gleichzeitig bestehe aber die Gefahr von stärkerer politischer Einflussnahme durch zwei statt fünf Amtsleitungen. Auch könnten gewisse Aufgaben nicht mehr gleich qualifiziert wahrgenommen werden, wenn zu stark zusammengelegt werde.