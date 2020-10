Massnahmen wie im Wallis? – Schnegg wartet auf Bundesrat Der Nachbarkanton Wallis hat die Corona-Regeln deutlich verschärft. Bern zögert noch mit weiteren Schritten – und rechtfertigt harte Sportentscheide. Dölf Barben

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg hat die Veranstaltungsampel direkt auf Rot springen lassen. Foto: Franziska Scheidegger

Der sprunghafte Anstieg der Corona-Fallzahlen hat am Mittwoch dazu geführt, dass sich die Ereignisse teilweise überschlugen. So hat der Kanton Wallis das öffentliche Leben massiv eingeschränkt. Auch bei Grossveranstaltungen geht er noch viel weiter als Bern: Bei den Spielen des FC Sion dürfen überhaupt keine Zuschauer mehr anwesend sein.

Gerät der Kanton Bern durch das Vorgehen des südlichen Nachbarn unter Zugzwang? Im Moment scheint das noch nicht der Fall zu sein: An seiner Sitzung vom Mittwoch habe der Regierungsrat des Kantons Bern keine weitergehenden Entscheide zu Corona getroffen, sagte Regierungssprecher Christian Kräuchi am Abend

auf Anfrage. Man beobachte aber genau, wie sich die Situation entwickle. Entscheidend seien die nächsten Schritte des Bundesrates. Davon hänge es ab, ob der Kanton in den nächsten Tagen allenfalls weitere Massnahmen treffe.