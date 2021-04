Verschobene Impftermine? – Schnegg übt harte Kritik – BAG reagiert Nach einer verzögerten Impfstofflieferung ist Berns Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg «erstaunt» von der Kommunikation des BAG. Das Bundesamt schlägt vor, mit Zweitdosen «ausnahmsweise» zuzuwarten. Calum MacKenzie

Regierungsrat Pierre Alan Schnegg hat das BAG gerügt (Archivbild). Beat Mathys

Der Frust ist spürbar: «Es kann nicht sein, dass am Donnerstag etwas erzählt wird, was am Freitag nicht mehr stimmt», sagt der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP). Gemeint ist die Kommunikation des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zur Lieferung von neuen Dosen des Covid-Impfstoffs Moderna. Zunächst hatten Bundesrat Alain Berset (SP) und sein Amt den Kantonen mitgeteilt, eine umfangreiche neue Lieferung sei zu erwarten: Die Kantone sollten also ihr Impftempo erhöhen und reservierte Zweitdosen aufbrauchen. Gleich am nächsten Tag kam eine neue Meldung: Von den versprochenen 350’000 Dosen seien nur 70’000 angekommen.