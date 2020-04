Externe Kinderbetreuung in der Kriese – Schnegg lässt Support für Kita-Hilfsfonds offen SP und FDP fordern mehr Geld vom Kanton für überforderte Eltern. Sven Niederhäuser

Das Coronavirus stellt Kitas vor finanzielle Probleme. Andrea Zahler

Aufgrund des Coronavirus sind viele Eltern dazu gezwungen tagsüber auf ihre Kinder aufzupassen. Die Kitas müssen aber trotzdem bezahlt werden. Um die finanzielle Misere bei den Kindertagesstätten zu korrigieren, plant der Bundesrat ein zusätzliches Finanz-Paket von bis zu 300 Millionen Franken (Der «Bund» berichtete). Daran sollen sich aber auch die Kantone beteiligen. Ob der Kanton Bern einen Beitrag leisten wird, ist allerdings noch offen. Auf Anfrage des «Bund» wollte sich die zuständige Gesundheitsdirektion von Pierre Alain Schnegg (SVP) nicht festlegen. Schnegg lässt aber ausrichten, ihm sei die Problematik der Eltern bekannt. «Wir sind seit mehreren Tagen intensiv damit beschäftigt, eine Lösung zu erarbeiten», sagt der Gesundheitsdirektor.

SP und FDP machen Druck

Druck auf den Kanton macht derweil bereits die SP. In einem offenen Brief an Schnegg wird finanzielle Unterstützung des Kantons Bern gefordert. Mirjam Veglio, Co-Präsidentin SP Bern, schreibt darin, «die familienergänzende Kinderbetreuung ist für die Grundversorgung unverzichtbar». Die Kitas sind auf die Beiträge angewiesen, um Löhne und Mieten zu begleichen. Veglio, die selbst für zwei Kindertagesstätten mit 140 Kindern und 30 Angestellte in Zollikofen zuständig ist, sagt: «Die Eltern sind so stark gefordert, weil sie Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen. Gleichzeitig sollen sie für Kosten aufkommen, ohne dass sie die entsprechende Betreuung beanspruchen.» Es sei unerhört vom Kanton, die Verantwortung auf die Eltern und Kitas abzuschieben. Der Regierungsrat solle nun sofort seine Verantwortung übernehmen: «Er muss die notwendigen Finanzen für die Entlastung der Eltern und Kitas rasch und unbürokratisch zur Verfügung stellen.»



Auch die FDP sieht es ähnlich und will als Support für die Pläne des Bundes Geld des Kantons locker machen. FDP-Fraktionschef Adrian Haas sagt: «Die Forderung ist berechtigt. Die Kitas sind eine Lücke im Netz der Hilfsmassnahmen.»