Zahlentricksereien beim Kanton Bern? – Schnegg geht auf Kollisionskurs mit dem BAG Der Berner Gesundheitsdirektor weist den Vorwurf von sich, auf der Basis von falschen Zahlen die Massentests an Schulen eingestellt zu haben. Deren Nutzen stellt er grundsätzlich in Frage. Dölf Barben

Pierre Alain Schnegg tritt im Rathaus vor die Medien und verteidigt seine Position. Foto: Adrian Moser

Er sei in einem Artikel des «SonntagsBlicks» als Lügner dargestellt worden, sagte Pierre Alain Schnegg, Gesundheitsdirektor des Kantons Bern, am Montagmittag im Berner Rathaus vor den Medien. Ihm werde letztlich vorgeworfen, auf der Basis von falschen Zahlen die Massentests an Schulen eingestellt zu haben. Diese Darstellung, die Schnegg als «tendenziös und Fakten verzerrend» bezeichnete, wies er «mit aller Vehemenz» zurück. Juristische Schritte gegen die Zeitung würden geprüft. Schnegg sprach schliesslich von einem Sturm im Wasserglas.

Bei den Massentests geht es um die Spucktests, die seit Anfang Mai regelmässig an Berner Schulen durchgeführt werden. Der Speichel von mehreren Kindern kommt zusammen in eine Probe; ist die Probe positiv, werden anschliessend alle an der Probe beteiligten Kinder einzeln getestet.