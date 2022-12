Gastrokritik Delta Verde, Thun – Schmetterlinge auf dem Teller Zwischen den Feiertagen ist Wellness hoch im Kurs. Die Einkehrer waren in Thun im Deltapark, entspannen lässt es sich dort auch am Tisch. Claudia Salzmann

Kae Sa Luk – so nennt man die thailändische Kunst des Gemüseschnitzens. Fotos: Claudia Salzmann

Nach 45 Minuten wäre man in Bangkok höchstens in einem anderen Quartier. Fährt man hier so lange, erreicht man von Bern aus eine andere Stadt. Und das thailändische Restaurant Delta Verde in Gwatt. Das Schaffen der Köchinnen fällt überregional auf, und das Speiselokal des Viersternhotels Delta ist eines der raren Restaurants, dessen fernöstliche Länderküche mit «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet ist.