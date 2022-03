Ferien in Gefahr? Das Pferderennen White Turf in St. Moritz. Foto: Keystone



Russischer Oligarch ruft seinen langjährigen Schweizer Rechtsanwalt an.

Oligarch: Guten Tag, Herr Egli.

Rechtsanwalt: Ja, guten Tag. Haben Sie die Nachrichten gehört?

Oligarch: Ja, selbst die Schweiz friert also unsere Konten ein.

Rechtsanwalt: So ist es.

Oligarch: Das hätte ich nie für möglich gehalten! Noch letzte Woche sagte mir mein Banker, die Schweiz würde alles tun, um die Bankkunden zu schützen.

Rechtsanwalt: Es ist für die Schweiz wirklich ungewöhnlich. Zum Glück haben wir Ihre Gelder rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Oligarch: Gott sei Dank.

Rechtsanwalt: Ja, das Hin und Her des Bundesrats hat uns Zeit gegeben, Ihre Gelder rechtzeitig woanders zu versorgen.

Oligarch: Sie meinen, die Schweizer Regierung hat uns diese Zeit extra gelassen?

Rechtsanwalt: Was heisst schon extra. Wissen Sie, wir haben Milliarden russisches Privatgeld in unserem kleinen Land, und russische Rohstofffirmen haben hier ihren Sitz. Auch wenn der Bundesrat in seiner Medienkonferenz das russische Kapital hierzulande kleinredete, Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass die Schweiz bereit wäre, auf das russische Geld zu verzichten?

Oligarch: Verstehe. Trotzdem mache ich mir Sorgen.

Rechtsanwalt: Das brauchen Sie nicht.

Oligarch: Wo liegt mein Geld nun?

Rechtsanwalt: Ich rede ungern am Telefon darüber.

Oligarch: Glauben Sie, dass Sie vom Staat abgehört oder kontrolliert werden?

Rechtsanwalt: Auf keinen Fall. Ich kann nur so viel sagen: Wir Rechtsanwälte stehen nicht so im Brennpunkt wie die Banken. Wir haben keine besonderen Sorgfaltspflichten im Kampf gegen die vorgebliche Geldwäscherei. Das Parlament hat 2021 eine entsprechende Anpassung des Gesetzes abgelehnt. Das Bankgeheimnis ist ausgehebelt, aber das Anwaltsgeheimnis gibt es zum Glück noch.

Oligarch: Das ist ja schlau.

Rechtsanwalt: Die Schweiz ist für ihre Notare, Anwälte und Treuhänder, die sich um Briefkastenfirmen und Trusts kümmern, mittlerweile genauso bekannt wie für ihre Schoggifabrikanten. Wir schweigsamen Rechtsanwälte finden immer einen Weg.

Oligarch: Ach, ich liebe die Schweizer Diskretion.

Rechtsanwalt: Genau. Und wir sind nicht nur diskret, sondern auch ganz neutral. Wir schlagen uns auf keine Seite. Geld ist Geld, wir nehmen es von jeder Seite. Das war schon immer so, eine Schweizer Tradition.

Oligarch: Ach, schön.

Rechtsanwalt: So sind wir.

Oligarch: Irgendwie bin ich trotzdem etwas besorgt, Herr Egli.

Rechtsanwalt: Immer noch?

Oligarch: Ja, diese Pressefreiheit, die ihr da habt in den westlichen Demokratien …

Rechtsanwalt: Ja?

Oligarch: Ich habe von diesem immensen Datenleck gehört bei der Credit Suisse.

Rechtsanwalt: Suisse Secrets? Ach, das war nur eine Aktion, um den Schweizer Finanzplatz in Verruf zu bringen. Das nimmt niemand ernst.

Oligarch: Was aber, wenn eine Zeitung jetzt meine Konten leakt und sieht, dass wir in vorletzter Sekunde alles abgezogen haben? Das wird doch dubios erscheinen?

Rechtsanwalt: Auch da können Sie entspannt sein. Die Schweiz hat 2015 das Gesetz angepasst. Jetzt droht Journalisten, die Bankdaten leaken, ein heftiges Strafverfahren.

Oligarch: Wirklich?

Rechtsanwalt: Ja, unsere Freiheitspartei FDP hat sich dafür eingesetzt.

Oligarch: Ach, ihr Schweizer seid uns Russen viel näher, als ich dachte.

Rechtsanwalt: Wir wissen eben, welche Gesetze uns hier und dort ein kleines Schlupfloch öffnen. Werden Sie jetzt gut schlafen können?

Oligarch: Ja, vielen Dank. Noch eine letzte Sorge habe ich.

Rechtsanwalt: Ja?

Oligarch: Kann ich in den Skiferien noch nach St. Moritz?



Laura de Weck Infos einblenden Die Autorin Laura de Weck schreibt am Dienstag abwechselnd mit Barbara Bleisch, Michael Hermann und Rudolf Strahm.

