Grosshöchstetten hat gewählt – Schlosswil redet im Gemeinderat weiter mit Matthias Haldemann ist gewählt: Am Wochenende hat er mit seiner Liste Ortsteil Schlosswil den Sprung in den Gemeinderat von Grosshöchstetten geschafft. Stephan Künzi UPDATE FOLGT

Auch vier Jahre nach der Fusion wird Schlosswil im Gemeinderat von Grosshöchstetten eine Stimme haben. Foto: Susanne Keller

Knapp vier Jahre ist es her, dass sich Schlosswil mit dem benachbarten, weit grösseren Grosshöchstetten zusammengeschlossen hat. In dieser Zeit war es als neuer Ortsteil mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten. Das Siebnergremium wurde zu diesem Zweck vorübergehend auf neun Sitze vergrössert.

Ende Jahr läuft diese ausserordentliche Zeit ab, ab 2022 sitzen wieder nur sieben Frauen und Männer in der Grosshöchstetter Exekutive. Der Ausgang der Wahlen vom Wochenende versprach deshalb einiges an Spannung: Würde der neue Ortsteil auch künftig in der Dorfregierung mitreden können? Zumal die etablierten Parteien für die Gemeinderatslisten keine Kandidatinnen und Kandidaten gefunden hatten?