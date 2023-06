Donald Trump über seine Gegner – «Schlimmer als Russland, China, Nordkorea und Iran zusammen» Der Ex-Präsident reagiert heftig auf die Ankündigung des Sonderermittlers Jack Smith, ihn anzuklagen. Seine Anhänger stachelt er auf, zum Gerichtstermin am Dienstag nach Miami zu kommen. Christian Zaschke aus New York

Nach der Anklage feuert er aus allen Rohren: Donald Trump beim Republikaner-Parteitag in Georgia am Samstag. Foto: Keystone

Wann immer Donald Trump sich angegriffen oder gar in die Ecke gedrängt fühlt, schlägt er mit aller Kraft zurück. «To double down» heisst das im Englischen. Am Wochenende hatte der frühere US-Präsident seinen ersten öffentlichen Auftritt, seit am Freitag der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Jack Smith angekündigt hatte, dass er Trump anklagen werde, weil dieser nach dem Ende seiner Präsidentschaft teils streng geheime Dokumente mit in seinen Golfclub Mar-a-Largo in Florida genommen hatte. Auch weigerte er sich trotz mehrmaliger Aufforderung verschiedener Behörden, diese zurückzugeben.