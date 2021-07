Architektur in Bern – Schlichte Schönheit mit Mehrwert Eindrücklich: Ein Zweifamilienhaus in Wahlendorf schafft mit einfachen Mitteln räumliche Qualitäten. Ulrike Hark

Neun Personen wohnen hier: Die Architekten haben die Parzelle im bernischen Wahlendorf bis auf den letzten Zentimeter ausgenutzt. Foto: David Aebi

Lasst uns zusammen ein Haus bauen, befanden zwei befreundete Paare. So können die Kosten minimiert werden und die Kinder gemeinsam aufwachsen. Klar war, dass es ein Lowtechhaus mit moderatem ökologischem Fussabdruck werden sollte; zudem war eine Einliegerwohnung gewünscht. Freiluft Architekten aus Schwarzenburg nutzten also die Einfamilienhausparzelle im ländlichen Wahlendorf im Kanton Bern bis auf den letzten Quadratmeter aus. Neun Personen wohnen nun im Neubau, und es heisst, die Nachbarschaft in ihren traditionellen Einfamilienhäusern habe sich beim Einzug gewundert, dass dies überhaupt möglich sei.