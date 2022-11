SCB-CEO Raffainer nach Lundskog-Entlassung – «Schlechter Stil wäre gewesen, es ihm via Skype mitzuteilen» Jetzt spricht der Chef: SCB-Boss Raeto Raffainer über die Gründe, die zur Trennung von Johan Lundskog führten. Was er sich vom neuen Trainer erhofft und wie ein internes Dokument an die Öffentlichkeit gelangen konnte. Angelo Rocchinotti

Nach dem 4:3-Sieg gegen die ZSC Lions stieg CEO Raeto Raffainer in die Katakomben hinunter und entliess seinen Trainer Johan Lundskog. Es fehlte die Konstanz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Samstagabend. Kurz nach 22 Uhr. Der SCB schlägt den ZSC 4:3. Während die Spieler in der Kabine feiern, wird Trainer Johan Lundskog im Büro nebenan von CEO Raeto Raffainer des Amtes enthoben. 14 Stunden später steht der Engadiner erneut im Fokus.

Raffainer, Sportchef Andrew Ebbett, Tristan Scherwey, Ramon Untersander, Beat Gerber, Thierry Bader und Co. treten im Rahmen des Swiss Ice Hockey Days gegen Münchenbuchsee-Moosseedorf an. Das Plauschmätschli geht in die Verlängerung und dort 6:7 verloren. Die Entscheidung fällt, als Raffainer auf der Strafbank sitzt.

Sie haben also die Niederlage verschuldet … Es war eine Notbremse (lacht). Philip Wüthrich kam aus dem Tor. Wir suchten mit 4 gegen 3 Feldspielern die Entscheidung. Hätte ich nicht eingegriffen, wäre das Spiel schon früher entschieden gewesen.

Laut der Website des Verbands soll Johan Lundskog an der Bande gestanden haben. Ein Jux, oder? Das ist falsch. Offenbar ein IT-Fehler.

Wie viel Spass macht ein solcher Event nach einer Trainerentlassung? Er gab uns die Gelegenheit, den Kopf zu lüften. Zudem konnten wir vielen Leuten eine Freude bereiten. Der Club liegt in unserem Einzugsgebiet. Es geht auch um Wertschätzung.

Ist es nicht stillos, unmittelbar nach einem 4:3-Sieg den Trainer zu entlassen? Ich kann Leute verstehen, die das so sehen. Wir wollten es jedoch noch vor der Nationalmannschaftspause vollziehen. Johan flog am Sonntagmittag zu seiner Familie nach Toronto, er wollte bereits nach dem Spiel nach Zürich fahren. Schlechter Stil wäre gewesen, es ihm via Skype mitzuteilen.

«Wir spürten, dass unser Entscheid, am Trainer festzuhalten, nicht überall auf Verständnis stiess.»

Wann fiel der Entscheid? Im Verlauf der letzten Woche.

Weshalb liess man Lundskog gegen Lausanne und die Lions noch coachen? Wir kamen zum Schluss, dass die Chance, zu punkten, mit dem bestehenden Coachingstaff am höchsten war und wollten nicht noch Unruhe ins Team bringen.

Wurde der Druck des Publikums zu gross? Nein. Druck war von der ersten Niederlage an vorhanden. Wir spürten, dass unser Entscheid, am Trainer festzuhalten, nicht überall auf Verständnis stiess. Es waren gute erste Spiele. Dass wir nur mit drei Ausländern starteten, interessierte wenig. Es ging vor allem gegen den Trainer. Trotzdem liessen wir uns nicht von unserem Vorhaben, ihm bis zur Nationalmannschaftspause Zeit zu geben, abhalten.

Dachten Sie gegen den ZSC einen Moment daran, von einer Entlassung abzusehen? Nein. Wir haben gegen den ZSC in den letzten Jahren immer gute Resultate erzielt. Ich urteile nicht wegen einzelner Spiele.

Ist der Entscheid mit Präsident Marc Lüthi abgesprochen? Selbstverständlich. Der Entscheid fiel auf Stufe Geschäftsleitung. Anschliessend wurde der Verwaltungsrat informiert. Es war stets unser Plan, dem Trainer 20 Spiele Zeit zu geben und dann gegebenfalls zu reagieren. Spiele, wie jenes gegen Kloten, haben den Prozess beschleunigt. Wir wussten, wenn wir so weitermachen, wollen und können wir nicht am Trainer festhalten.

Wie hat Lundskog reagiert? Hatten Sie den Eindruck, er hat mit einer Entlassung gerechnet? Nein, nach einem Sieg erwartet man so etwas nicht. Aber er kennt mich und weiss, dass ich nach Siegen sehr kritisch sein kann. In Anbetracht der letzten Wochen war er wohl nicht sehr überrascht. Er reagierte sehr professionell, bedankte sich für die Möglichkeit, die er als junger Trainer erhalten hatte. Wir gaben uns die Hand. Dann verliess ich das Trainerbüro.

«Als wir DiDomenico holten, wussten wir, was wir bekommen. Er lässt sich nicht nach 30 Sekunden auswechseln.»

War es nicht falsch, mit ihm in die Saison zu starten? Nein, er hat sich diese Chance verdient. Zudem stand die Mannschaft geschlossen hinter Johan. Dass Spieler sogar wegen ihm bei uns unterschrieben haben, waren weitere starke Argumente. Zudem wollten wir, nachdem wir 13 neue Spieler verpflichtet hatten, nicht auch noch einen neuen Staff aufbauen.

Während die Jungen kaum Eiszeit erhielten, schien es, als mache Chris DiDomenico phasenweise, was er will. Es gab zwei Spiele, die mir ins Auge gestochen sind. Als wir DiDo verpflichteten, wussten wir, was wir bekommen. Er lässt sich nicht nach 30 Sekunden auswechseln. Das ist für jene Spieler, die auf der Bank ausharren müssen, hart. Aber die Mannschaft hat das intern angesprochen und geregelt. Das hat mich gefreut. Genau für solche Fälle hat man eine starke Führungsgruppe. Dass man als Trainer auch einmal Fehler macht, ist normal. Daran kann man arbeiten.

Die langen Einsätze von Topskorer Chris DiDomenico wurden auch mannschaftsintern zum Thema. «Das hat mich gefreut. Genau für solche Fälle hat man eine starke Führungsgruppe», sagt Raffainer. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Würden Sie etwas anders machen? Letztlich stehen wir auf einem der direkten Playoff-Plätze. Doch alle, die uns verfolgten, merkten, dass die Entwicklung in den letzten Wochen stark bergab zeigte. Wir hatten Respekt davor, dass wir im Frühling im Kampf um eben diese Plätze nicht mehr mitreden können.

Was verlangen Sie vom neuen Trainer? Wir suchen jemanden, der unsere Arbeit der letzten eineinhalb Jahre fortsetzt und das Spiel weiterentwickelt. Wir wollen modernes Hockey spielen, mit der Scheibe etwas kreieren und sie nicht einfach ins gegnerische Drittel schiessen. Es kann von Vorteil sein, wenn er die Liga kennt. Andererseits verfügt unser Trainerstaff über viel Erfahrung. Der neue Coach wäre also nicht allein.

Haben Sie und Sportchef Ebbett sich wirklich noch keine Gedanken gemacht? Nein. Wenn man einen Trainer kontaktiert, ruft er seinen Agenten an. Gewisse stehen einzelnen Journalisten nahe. Es wäre der Horror gewesen, hätte unser Trainer erfahren, dass unser Sportchef bereits herumtelefoniert.

Aber wie kann es sein, dass ein Potenzial-Assessment über Lundskog, also ein internes Dokument, bei einem Onlineportal landet? Eine unschöne Geschichte! Nur sehr wenige Leute haben Kenntnis von diesem Dokument. Es ist nirgends abgelegt. Ich bin sehr überrascht und frage mich, wie dies geschehen konnte. Ich selbst kannte das Dokument bis letzten Donnerstag nicht.

Folgen rechtliche Schritte? Ich kann im Moment schlicht nicht mehr dazu sagen.

Nach 20 Meisterschaftspartien muss Trainer Johan Lundskog den SC Bern verlassen. Unter dem Schweden gewann der SCB 11 von 20 Partien, jedoch nur 5 in 60 Minuten. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Fehler gefunden?Jetzt melden.