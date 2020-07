Bundesgeld für Stadtkultur – Schlechte Vorzeichen für den Erhalt der Bundesmillion In der Kulturkommission des Nationalrats gab es keine Mehrheit für die Bundesunterstützung der Hauptstadtkultur. Sophie Reinhardt

Die Kunsthalle muss damit rechnen, ab 2021 keine Gelder mehr aus der Bundesmillion zu erhalten. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Kulturkommission des Nationalrats will in den nächsten vier Jahren 956,9 Millionen Franken in die Kultur investieren. Sie hat am Freitag die Kulturbotschaft für die Jahre 2021 bis 2024 beraten und dabei die Aufstockung der Gelder zur Förderung des Rätoromanischen oder der Baukultur beantragt. Kein Gehör hatte die Kommission für den Erhalt der sogenannten Bundesmillion. Mehrere Quellen bestätigten dem «Bund», dass das Anliegen keine Mehrheit in der Kommission fand.