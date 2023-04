Start-up von ETH-Studenten – Schlaues Türchen lässt Katze nur ohne Beutetier ins Haus Zwei Brüder haben eine intelligente Katzenklappe entwickelt, die sich nur öffnet, wenn die richtige Katze ohne Beute davor steht. «Flappie» soll bald auf den Mark kommen.

Das schlaue Katzentürchen «Flappie» soll mit Hilfe von Bewegungsmeldern und Infrarot Beutetiere einer Katze erkennen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Bald soll eine intelligente Katzenklappe auf den Markt kommen, die sich nur öffnet, wenn die richtige Katze vor der Tür oder dem Fenster steht – und sie keine Maus und keinen Vogel im Maul hat. Zwei Brüder haben «Flappie» am Student House der ETH Zürich entwickelt.

Das Katzentürchen «Flappie» von Oliver und Denis Widler kombiniere künstliche Intelligenz mit einem integrierten Beuteerkennungssystem, teilte die ETH Zürich am Mittwoch mit. Die Klappe setzt gemäss Mitteilung auf ein ausgeklügeltes nachtsichtfähiges System mit Bewegungsmelder, Infrarotkamera und Infrarotbeleuchtung.

Ein eigens entwickelter Algorithmus prüft automatisch, ob die Katze etwas im Maul hat. Wird eine lebende oder tote Beute erkannt, bleibt die Katze – mitsamt Vogel, Maus oder Schlange – ausgesperrt.

Katzen passen ihr Verhalten rasch an

Katzen seien entgegen der landläufigen Meinung erstaunlich intelligent, wird Oliver Widler in der Mitteilung zitiert. Ihre beiden Familienkatzen sowie weitere Testtiere hätten schnell gelernt, ihre Beute loszulassen, wenn sie ins Haus wollten.

Die Widler-Zwillinge tüftelten gemäss Mitteilung schon immer gern. Einer von ihnen installierte als Zehnjähriger eine Klingel in seinem Zimmer, die ihn vor seinen Eltern warnte. Die Idee für das schlaue Katzentürchen stammte aber von ihrer Mutter, wie Oliver Widler in der Mitteilung erklärt. Sie habe auch am häufigsten die Mitbringsel der beiden Familienkatzen wegputzen müssen.

Mit der schlauen Klappe liesse sich gemäss den beiden Gründern des Start-ups «Flappie Technologies» auch die Bindung zu einer Katze vertiefen. Sie haben zum Türchen auch eine App entwickelt, die Bilder und Videos der Katze liefert, selbst wenn es dunkel ist. «So können Tierhalter das einzigartige und humorvolles Verhalten ihrer Lieblinge beobachten.» Für Zahlenmenschen gebe es auch Statistiken.

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.