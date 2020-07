Grosseinsatz in Zürich – Schlauchboot übers Höngger Wehr gespült Offenbar ist bei der Werdinsel ein Gummiboot ins Wehr geraten. Laut der Stadtpolizei wurden keine Personen verletzt.

Das Gummiboot in der Walze unter dem Höngger Wehr. Video: Tamedia

Beim Höngger Wehr in Zürich ist es am Sonntagnachmittag zu einer brenzligen Situation gekommen. Mehrere Leserreporter von 20 Minuten berichten, dass ein Schlauboot das Wehr hintergespült worden ist. Auch ein zweites Gummiboot soll in den Vorfall involviert gewesen sein. Vier Personen mussten gerettet werden.

Die Rettungskräfte reagierten umgehend mit einem Grossaufgebot. So stand ein Rettungshelikopter im Einsatz. Auch mehrere Ambulanzen und Polizeiwagen waren vor Ort. Die Stadtpolizei Zürich konnte später Entwarnung geben. Es seien keine Personen beim Vorfall verletzt worden.

Auf der Limmat beim Höngger Wehr kommt es immer wieder zu heiklen Situationen mit Gummiböötlern. Foto: Sophie Stieger

Bereits vor einer Woche war es am gleichen Ort zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein paar Böötler hatten den Ausstieg vor dem Wehr verpasst. Sie konnten von zwei Polizisten, die das ganze beobachtet hatten, gerade noch in Sicherheit gebracht werden.

( ij )