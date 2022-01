Reiten, biken, spazieren – Schlammschlacht auf Berner Wanderwegen Auf Wanderwegen im Kanton Bern geht es nicht nur entspannt zu. Für eine friedliche Koexistenz plädieren Reiter und Wanderer für die Vorsicht der Biker. Rosanna Steppat

Ein Wanderweg bei Kirchlindach ist durch das anhaltende Regenwetter stark aufgeweicht. Reiter haben die nasse Erde zusätzlich aufgewühlt, wodurch das Spazieren oder Wandern nur noch schwer möglich ist. Foto: Franziska Rothenbühler

Ein knapp 10’000 Kilometer langes Wanderwegenetz schlängelt sich durch den Kanton Bern. Die Wege werden von Wanderern, Reitern und Bikern gleichermassen gern genutzt. Dabei führt die Bewegung an der frischen Luft aber nicht immer zu einem ruhigen Gemüt, sondern auch zu Konflikten. Regnet es beispielsweise viel, werden Wald- und Wanderwege aufgeweicht. Pferdehufe wühlen die nasse Erde mancherorts zusätzlich auf und können das Vorankommen für Wanderer ungemütlich machen.

Über «unverantwortliche Reiter» ärgert sich Karl Graber, Rentner und Wanderer aus der Gemeinde Kirchlindach, schon seit Jahren. So auch wieder kurz nach Weihnachten, als er und seine Frau einen Waldweg bei Kirchlindach nur schwer passieren konnten, weil «Pferdehalter ihn in einen Morastweg verwandelt» hätten. Wer auf dem Pferd unterwegs sei, solle naturbelassene Waldwege nur in trockenem Zustand nutzen, meint Graber. Es gebe aber auch «viele vorbildliche Reiter», die Wanderern die Wege nicht «vermiesten», betont er.