Musikschule Aaretal – Schlagzeuger gibt neu den Ton an Adrian Christen übernimmt per 1. Februar 2021 die Leitung der Musikschule Aaretal. (ae)

Adrian Christen will möglichst vielen Menschen den Zugang zum Musizieren ermöglichen. zvg

Die Nachfolge an der Spitze der Musikschule Aaretal (MAS) ist geregelt: Im Februar des nächsten Jahres übernimmt Adrian Christen die Leitung. Er stammt aus Fahrni bei Thun und sei mit der Region sehr vertraut, schreibt der Trägerverein der MSA am Freitag in einer Medienmitteilung.

Christen ist Schlagzeuger; er schloss sein Studium an der Hochschule der Künste Bern mit Schwerpunkt Jazz ab und ergänzte es mit einem Nachdiplomstudium Musikmanagement. Er habe auch schon internationale Erfahrungen gesammelt, als er während eines Auslandjahres in die Jazz-Szene in New York eintauchte, heisst es in der Mitteilung. «Musik ist ein ständiger Wegbegleiter für mich. Es ist mir daher ein Anliegen, möglichst vielen Menschen einen Zugang zur Musik und zum aktiven Musizieren zu ermöglichen»: So wird Christen im Communiqué zitiert.

Der jetzige Stelleninhaber, Urs Weibel, leitete seit Frühjahr 2013 die Musikschule Aaretal zusammen mit dem Administrator Rolf Maibach. Beide gehen per Ende Januar 2021 in den Ruhestand. (pd/ae)