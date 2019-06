Schlag mit dem Besenstiel, Attacke mit dem Rollator

«Jetzt macht sie auf Mitleid»

Die Animositäten nehmen kein Ende. Spricht die eine Partei in der Verhandlung, schüttelt die andere Partei den Kopf. Und umgekehrt. In Worten ausgedrückt: «Es ist alles falsch» beziehungsweise «Es stimmt alles nicht». Als die Beschuldigte einmal ihren Kopf auf ihre Arme ablegt, tönt es von der anderen Seite: «Jetzt macht sie auf Mitleid.»

Folgendes soll sich im Mai letzten Jahres in der Alterssiedlung zugetragen haben: Als die 83-Jährige auf dem Vorplatz in einem Beet Blumen pflegte und die Geschädigte zu den Briefkästen gehen wollte, beschimpfte sie die Frau, nahm einen Besen und versuchte, der Geschädigten mit dem Stiel auf den Kopf zu schlagen. Die Geschädigte konnte den Schlag abwehren.

Das geduldete Mass überschritten

Stunden später befand sich nun der Geschädigte mit seinem Hund vor den Briefkästen, worauf die 83-Jährige ihn wegen des Hundes beschimpfte. Als er ihr sagte, sie solle ihn in Ruhe lassen, stiess sie seinen Rollator gegen seine Beine.

In beiden Fällen habe die 83-Jährige «das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass einer physischen Einwirkung überschritten», heisst es im Strafbefehl, der mit einer Busse von 200 Franken und Gebühren von 250 Franken verbunden war.

«Es ist ein Komplott»

Damit war die 83-Jährige überhaupt nicht einverstanden. In einem Tonfall permanenter Empörung versuchte sie der Einzelrichterin zu erklären: «Es ist ein Komplott. Ich bin am Boden, ich kann nicht mehr. Es geht so seit Monaten.» Man wolle, dass sie viel bezahle. Sie meint Gerichtskosten.

Der Typ, sie meint den Geschädigten, sei «grauenhaft», er lüge, seine Falschheit sei so grausam. «Er sagt, ich stinke wie eine Sau.» Er sei mit dem Rollator auf sie zugegangen und habe versucht, sie umzustossen, sie habe ihn nur zurückgestossen.

Ich lebe wie in einem Käfig

Und das mit dem Besenstiel stimme auch nicht. Sie habe den Besen nur in die Höhe gehoben. Aber die Geschädigte, «die ist nicht normal». Sie störe ständig ihre Nachtruhe, beschimpfte sie als «Totsch» oder als «huere Luder».

«Alle stecken unter einer Decke», sagt sie. Es stimme nicht, dass es in dem Haus mit etwa einem Dutzend Wohnungen Unstimmigkeiten wegen ihr gebe. «Ich streite mit niemandem, lebe zurückgezogen wie in einem Käfig, weiche allem aus.» Aber ständig würden ihre Blumen zertrampelt oder vom Hund des Geschädigten angepisst.