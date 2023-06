Sechs Rocker vor Gericht – Schläge zum Abschied für einen Aussteiger? Mitglieder der Kodiaks Thun sollen einen Aussteiger im Clublokal verprügelt haben. Sie bestreiten die Tat – das Opfer lüge. Hans Ulrich Schaad

Es sei eine super Geschichte aus dem Rockermilieu, die jedem Klischee entspreche, fasst Philipp Kunz zusammen. Ein Aussteiger, der gegen den Kodex verstossen habe, werde von Mitgliedern des Motorradclubs zusammengeschlagen. «Die Geschichte ist gut. Aber ist sie auch wahr?», fragt Kunz am Dienstagvormittag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland.

Philipp Kunz ist der Verteidiger eines von sechs beschuldigten Mitgliedern des Motorradclubs MC Kodiaks Thun, die sich vor der Justiz verantworten müssen. Ihnen werden unter anderem Freiheitsberaubung, Angriff, Drohung, Nötigung und Widerhandlungen gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Vieles bleibt unklar

Kunz’ Meinung ist mit jener der anderen Verteidiger identisch: An der Geschichte ist nichts dran. Jedenfalls zu wenig, um die sechs Beschuldigten zu verurteilen. Einzig erwiesen sei, dass sich die Männer an jenem Abend getroffen haben. Was dort aber geschehen sei, wer wann was gemacht habe, bleibe unklar.

Der grosse Rockerstreit in Belp Infos einblenden Seit Mai 2019 hält ein grosser Rockerstreit die Region Bern in Atem. Damals griffen Mitglieder der Hells Angels und der Berner Broncos eine Gruppe Bandidos an, die daran waren, in der Region ein Chapter zu gründen und ein Clublokal zu eröffnen. Hells Angels und Broncos wollten diesen Ableger mit ihrem Angriff verhindern. Bei der blutigen Auseinandersetzung, bei der auch geschossen wurde, wurden mehrere Personen verletzt, Dutzende Beteiligte verhaftet. Vor einem Jahr kam es im Berner Amtshaus zum grossen Prozess gegen 22 Rocker. Am Rande der Verhandlung gerieten die verfeindeten Rocker aneinander. Die Kantonspolizei war mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die Lager zu trennen. Zwei Drittel der angeklagten Rocker hat das Gericht zu teils langen Gefängnisstrafen verurteilt. Die meisten Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Das Obergereicht wird sich auch noch mit dem Rockerkrieg befassen. (hus)

Der Vorfall ereignete sich Mitte März 2019 in Mühlethurnen. Das Opfer wollte im Clublokal der Kodiaks seine Insignien abgeben und den Club verlassen, weil es sich nicht mehr wohlfühlte. An der Bar soll der Mann unvermittelt von den sechs Mitgliedern mit Schlägen eingedeckt und bedroht worden sein, so die Anklage.

Ein schweigsames Milieu

Laut Anklageschrift hat das Geschehen eine bis anderthalb Stunden gedauert, ein Wechselspiel zwischen Schlägen und Beleidigungen. Der Verprügelte erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Trotz Drohungen meldete er die Sache der Polizei, ein absolutes No-go in der Rockerszene. Die Kodiaks Thun sind ein Supportclub der Hells Angels.

Das mutmassliche Opfer, ein heute 39-jähriger Mann, ist am Dienstag nicht im Gerichtssaal. Er sagte Ende vergangenen November zu Prozessbeginn aus. Er erschien damals in Handschellen, weil er in Untersuchungshaft sass. Warum er inhaftiert war oder noch ist, wird auch bei der Wiederaufnahme der Verhandlung nicht klar.

In Unehren ausgetreten

Staatsanwalt Samuel Gilg verlangt für die sechs Beschuldigten bedingte Gefängnisstrafen zwischen 250 und 440 Tagen für das Delikt «im Lokal eines verschwiegenen Clubs». Dazu kommen einzelne Geldstrafen. Zwei der Angeklagten sollen zudem einen Landesverweis von je sechs Jahren erhalten. Der Anwalt des Opfers fordert für seinen Mandanten eine Genugtuung von 5000 Franken.

Die Aussagen des Opfers seien zwar vage und nicht widerspruchsfrei, sagt der Staatsanwalt. Aber es mache keine «strategischen Falschaussagen». Die Beschuldigten hätten nur wenig gesagt. Vor Gericht blieb es bei «kein Kommentar».

Dass der Aussteiger beim Lokal über eine Rampe gestürzt sein soll, wie einer der Angeklagten sagte, passe nicht zum Verletzungsbild, so Staatsanwalt Gilg. Der Mann sei mit einem sogenannten «Bad Standing» aus dem Club entlassen worden. Das heisst, dass er jederzeit angegriffen werden durfte.

Immer wieder gelogen

Die Verletzungen sind auch ein wichtiges Thema bei den Plädoyers der Verteidiger. Sie weisen darauf hin, dass die Blessuren fast nur oberflächlich gewesen seien. Wenn die Männer so hart und lange zugeschlagen hätten, wie es das Opfer schilderte, müssten schwerere Verletzungen resultieren. Und der Austritt sei von beiden Seiten gewollt gewesen. Es habe keinen Grund für die Schläge gegeben.

Ein anderer Punkt in den Vorträgen der Verteidiger ist das Opfer selber. Dessen Aussagen dürfe nicht geglaubt werden. Es gebe zahlreiche Hinweise, dass der Mann es mit der Wahrheit nicht so genau nehme. Gegenüber der Polizei, dem Arbeitgeber und sogar gegenüber der Freundin habe der 39-Jährige gelogen. Der Mann habe schon vor dem Vorfall im März 2019 psychische Probleme, sein Leben nicht im Griff gehabt, so ein Verteidiger.

Das Regionalgericht wird das Urteil am 22. Juni eröffnen.

