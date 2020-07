Nach Corona-Einbruch – Schindler baut 2000 Stellen ab Der Lifthersteller hat die Corona-Krise im ersten Halbjahr massiv zu spüren bekommen und will durch Stellenstreichungen Kosten sparen. Rund 200 Jobs sollen in der Schweiz wegfallen. Angelika Gruber

Die Corona-Krise trifft den Lifthersteller hart. Im Bild der Familienpatron Alfred N. Schindler. Foto: Urs Flueeler (KEYSTONE)

Schindler streicht nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch durch die Corona-Krise weltweit in den kommenden zwei Jahren 2000 Stellen. In der Schweiz sollen in diesem Zeitraum rund 200 Stellen wegfallen, sagt eine Sprecherin am Freitag. Betroffen dürfte zu einem grossen Teil die Verwaltung und damit die Zentrale in Ebikon sein.

Im ersten Halbjahr sank der Gewinn um 28 Prozent auf 313 Millionen Franken. Wegen der nachlassenden Nachfrage infolge der Krise gaben auch Umsatz und Auftragseingang nach. «Die Bedingungen haben sich in den letzten Monaten weiter verschlechtert. Wir müssen nun handeln und Kosten entlang der kompletten Wertschöpfungskette reduzieren», sagte Firmenchef Thomas Oetterli. Mit einer Erholung rechnet das Unternehmen frühestens im Jahr 2022.