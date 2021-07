Trauer im Wiener Zoo – Populäre Schildkröte Schurli mit 130 Jahren gestorben Der Tiergarten Schönbrunn in Österreichs Hauptstadt hat seinen ältesten Bewohner verloren. Er wurde auch Fussballorakel eingesetzt und war als Model gefragt.

Schon fast ein Wahrzeichen Wiens: Schurli lebte seit 1953 im Tiergarten Schönbrunn. Foto: Daniel Zupanc/Tiergarten Schönbrunn/DPA/Keystone

Der älteste Bewohner des Tiergartens Schönbrunn in Wien ist tot: Die Riesenschildkröte Schurli starb bereits am Sonntag, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag meldete. Schurli hatte seit 1953 in dem Zoo im Park des Schlosses Schönbrunn gelebt. Sein genaues Alter ist nicht bekannt. «Aber 130 Jahre hatte er wohl schon auf dem Panzer», erklärte der Zoologe Anton Weissenbacher.

Schurli gehörte zur Gattung der Seychellen-Riesenschildkröten. Er habe einen «starken Charakter» gehabt und sei «liebenswert stur» gewesen, wurde der Tierpfleger Maximilian Schön von der APA zitiert. Als Futter habe Schurli saftige Gurken und trockene Blätter bevorzugt: «Die waren für ihn wie Chips – nur gesünder», sagte Schön.

Fussball-Orakel und Model

In den vergangenen Tagen hatte Schurli dem Bericht zufolge stark abgebaut, weshalb er unter intensiver Beobachtung der Zootierärzte stand. Schurli war eine prominente Figur in Österreich. Während der Fussball-EM 2016 fungierte er als Orakel, auch war er als Model für Werbefotos gefragt.

Schurli lebte mit zwei Artgenossen, dem Männchen Menschik und dem Weibchen Mädi, im Aquarien-Terrarienhaus zusammen. Nach seinem Tod gilt nun Menschik als ältester Bewohner des Tiergartens. Er kam kurz nach Schurli in den Zoo und wird nur unwesentlich jünger geschätzt.

Es ist der zweite Todesfall eines beliebten Tiers binnen weniger Tage, den der Tiergarten Schönbrunn verkraften muss. Erst am Freitag war das nur zweijährige Elefanten-Mädchen Kibali plötzlich gestorben. Kibali erlag nach Angaben der Zooleitung einem akuten Herzversagen.

AFP/fal

