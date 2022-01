Accessoires in der Pandemie – Schick durch die Corona-Zeit Zertifikat-Täschchen und Weinglas-Holster: Im zweiten Pandemiewinter werden die Corona-Accessoires immer ausgefeilter: eine angenehme Nebenwirkung. Julia Werner , Max Scharnigg

Das Täschchen fürs Glas. Foto: Süddeutsche Zeitung

Für sie: Das (Wein-)Glastäschchen

Neues Jahr, neues It-Accessoire! Wer im Dezember so wahnsinnig war, schicke Last-Minute-Geschenke in echten Läden zu erstehen, dem schwante sicher, wo wir in den nächsten Monaten womöglich sehr viel Zeit verbringen werden – vor Läden. Schon, weil die Quadratmeter und die Mitarbeiter in Boutiquen pro Kunde begrenzt sind. Und auch, weil wir Menschen doch nach sogenannten Experiences dürsten wie nach einem langen, einsamen Wüstenwalk.

Die britische Designerin Anya Hindmarch hat also zum Mittragen diesen feinen Glass Holder entworfen, auf dem sogar «Wine» steht, damit man den Inhalt nicht vergisst. Dem beliebten Instagram-Hashtag #dryjanuary, also der angesagten Alkoholpause, ist das nicht abträglich, wenn man die Aufschrift ignoriert und das Glas mit Wasser oder Cola füllt. Egal wie man den Januar zu überstehen gedenkt – nippen sieht auf jeden Fall würdevoller aus als ein infantil saugender Schluck aus einer dieser um sich greifenden nachhaltigen Trinkpullen. Wir sind schliesslich, trotz aller Widrigkeiten, nicht bei der Tour de France.

Der Beutel für den Ausweis. Foto: Süddeutsche Zeitung

Für ihn: Das (Brust-)Beutelchen

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Pandemie in ein Stadium des Wühlens und Wurschtelns eingetreten. Schal, Mütze, Handschuhe in der einen Hand, Maske auf der Nase, Handy mit Impfzertifikat und Geldbeutel mit Ausweis sowie die Tasche in der anderen Hand – derart aufgelöst betritt man heute Wirtshäuser. Und egal, wie gut organisiert man ist, irgendwas beim dann folgenden Kontrollvorgang wirft einen logistisch doch wieder aus der Bahn. Stilvolles Betreten von Örtlichkeiten ist nahezu unmöglich geworden. Deshalb ist es zu begrüssen, dass die Luxuslabels Ideen liefern, wie das Ungemach zu lindern wäre – etwa mit kleinen Ledertäschchen am Bande, wie hier von Acne.

Darin könnte die Ausweiskarte und auf der Rückseite ein Aufkleber des Impf-QR-Codes Platz finden, womit der Kontrollvorgang halbwegs geschmeidig zu absolvieren wäre. Zwei Einwände gibt es dennoch. Erstens ist das noch ein Utensil, an das man denken muss. Zweitens hat eine Hälfte der männlichen Bevölkerung ein Kindheitstrauma mit Brustbeuteln, weil sie bei Schulausflügen Abzeichen derjenigen waren, die sich noch nicht von Mama emanzipiert hatten. Aber vielleicht wäre dieser Tage sogar ganz schön, sich kurz wieder in diese behütete Zeit zurück zu versetzen.

