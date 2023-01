Tagestipp: Me&Mobi – Schattenmusik aus dem Hühnerstall Acht Songs in vier Tagen: Die Berner Gruppe Me&Mobi tauft ihr neues Album «Gysenstein».

Soundtüfteln mit Anna Aaron: Fred Bürki (Mitte) und Philipp Schlotter von Me&Mobi. Foto: PD

Eigentlich war die gemeinsame Zeit in einem zum Studio umgebauten Hühnerstall in der Nähe von Gysenstein im Frühling 2021 als Arbeitsphase gedacht. Dann aber hat Philipp Schlotter und Fred Bürki von der Berner Gruppe Me&Mobi unerwartet die Inspiration gepackt: Während vier Tagen sind insgesamt acht Songs entstanden, also jeden Halbtag einen neuen. Für den Gesang luden der Keyboarder und der Schlagzeuger ausserdem die Basler Sängerin Anna Aaron ein. Herausgekommen ist mit dem Album «Gysenstein» eine funkelnde Schattenmusik, angesiedelt zwischen Triphop-Düsternis und Soundtüftelei. (lri)

