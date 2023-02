SCL Tigers laden Dörfer ein – Schangnau als Pausenattraktion in Langnauer Eishalle Emmentaler Dörfer erhalten bei Langnauer Hockeyspielen eine Plattform. Der Schangnauer Auftritt tröstete über die Niederlage der SCL Tigers hinweg. Livia Bieri

Schangnau zu Gast beim Spiel der SCL Tigers in der Langnauer Ilfishalle: Am Spielfeldrand steht Andreas Wüthrich, Präsident des Skiclubs Schangnau. Vom Anzeigen-Würfel grüsst dessen Aushängeschild, Skistar Beat Feuz. Foto: Markus Grunder



Nur vier Punkte trennen die SCL Tigers vor dem Spiel am Samstag von ihrem Gegner EHC Kloten auf dem neunten Platz in der Tabelle. Ein wichtiges Spiel also. Wichtig ist für die Tigers auch das neue Projekt «Eisdorf», das von nun an einmal monatlich präsentiert werden soll. Damit will sich der Eishockeyclub den umliegenden Dörfern als Werbeplattform anbieten und gleichzeitig die Ränge des Ilfisstadions füllen.