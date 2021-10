Künstlerin sammelt schamvolle Erinnerungen - «Scham kann eine Lebenshilfe sein»

Zusammen mit Ihrer Theatergruppe haben Sie an verschiedenen Orten in der Schweiz Kabinen installiert – sogenannte Scham-O-Maten. Darin konnten Leute ihre Erinnerungen an schamvolle Momente aufschreiben oder diese in ein Aufnahmegerät sprechen. Wer tut das schon freiwillig?

Wir haben das Projekt zwei Monate vor Corona gestartet, also im Februar 2019, und ich dachte damals, die Leute rennen uns die Tür ein. Das war schon nicht unbedingt so. Im Tojo-Theater in Bern stand der Scham-O-Mat zwei Wochen, und es kamen etwa fünfzehn Geschichten rein. Reger benutzt wurde unser Online-Scham-O-Mat, den wir während des ersten Lockdown aufschalteten.