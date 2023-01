Slalom in Spindlermühle – Shiffrin eilt zum Rekord - Holdener mit Chancen aufs Podest Die Frauen bestreiten am Samstag den ersten von zwei Slaloms in Tschechien. Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Lauf, Wendy Holdener liegt auf Rang 5. Marcel Rohner

Auf das Podest fehlen Wendy Holdener nach dem ersten Lauf knapp drei Zehntel. Foto: Christophe Pallot (Getty Images)

Braucht jemand noch einen letzten Beweis dafür, wie ernst es Mikaela Shiffrin mit ihren Rekorden ist, dann muss er sich nur den ersten Lauf des Slaloms von Spindlermühle anschauen. Anna Swenn-Larsson, weiss Gott keine schlechte Slalomfahrerin, hatte ihn gerade fehlerlos hinter sich gebracht, dann kommt Shiffrin und ist 1,64 Sekunden schneller.

Gemessen an Weltcupsiegen ist die Amerikanerin bereits die Nummer 1 bei den Frauen, dieses Wochenende könnte sie auf 86 erhöhen und nach Lindsey Vonn auch Ingemar Stenmark einholen. Zwei Siege in zwei Slaloms in Tschechien braucht sie dafür. Beim ersten legt sie den Grundstein für den Triumph im ersten Lauf. Auch wenn sich zwischen ihr und Swenn-Larsson noch einige Fahrerinnen klassieren.

Lena Dürr kommt Shiffrin am nächsten mit ihren 25 Hundertsteln Rückstand, es folgt Petra Vlhova und mit ihr bereits die letzte Athletin, die weniger als eine Sekunde verliert. Wendy Holdener hält die Chancen auf das Podest aufrecht, sie liegt bei Halbzeit 1,13 Sekunden hinter Shiffrin auf Rang 4.

Damit ist die 29-Jährige einmal mehr deutlich beste Schweizerin in einem Slalom. Für Michelle Gisin ist der zwölfte Zwischenrang aber auch ein kleiner Lichtblick, zuletzt in Kronplatz verpasste sie im Riesenslalom den zweiten Lauf, ihre beste Klassierung in einem Slalom ist in dieser Saison der 14. Rang von Flachau. Camille Rast verliert bereits fast zweieinhalb Sekunden und liegt auf Rang 19. Aline Danioth scheidet aus. Melanie Meillard muss mit Rang 28 um den Einzug in den zweiten Lauf zittern. Elena Stoffel (14.) und Nicole Good (20.) werden auch im zweiten Lauf dabei sein.

