Super-G in St. Anton – Dieses Mal strahlt Gut-Behrami als Siegerin Lara Gut-Behrami gewinnt den zweiten Super-G in Österreich. Nach Rang 3 am Samstag ist sie am Sonntag 15 Hundertstel schneller als Federica Brignone. Herbie Egli UPDATE FOLGT

Jubelt als Siegerin: Lara Gut Behrami. Foto: Marco Trovati (Keystone)

Da steht sie nun. Wieder auf dem Podest wie am Samstag. Dieses Mal aber nicht mehr als Dritte, sondern als Erste. Lara Gut-Behrami gelingt am Sonntag zwar auch keine fehlerfreie Fahrt. Aber es reicht, um die Siegerin vom Samstag, Federica Brignone, zu schlagen. Um 15 Hundertstel. Mit Marta Bassino auf Rang 3 landete eine zweite Italienerin auf dem Podest.

Für Gut-Behrami ist es der 36. Weltcupsieg in ihrer Karriere. «Ich bin nicht genau so gefahren, wie es mir vorgenommen habe. Aber es war schnell. Dennoch rechnete ich im Ziel wegen eines Fehlers im flachen Teil nicht damit, dass es für den Sieg reicht», bilanzierte Gut-Behrami im SRF-Interview. Sie fühle sich sehr wohl auf den Ski und hoffe, den Schwung nach Cortina mitnehmen zu können, so die 31-jährige Tessinerin weiter.

In Italien stehen am nächsten Wochenende drei Speedwettbewerbe auf dem Programm. In diesen zählt sicher auch Sofia Goggia wieder zu den Favoritinnen. Die Italienerin verzichtete am Sonntag auf einen Start wegen ihres Sturzes am Samstag. Da prallte sie hart auf die Piste, verletzte sich dabei aber nicht.

Die umgekehrte Podest-Reihenfolge

Am Samstag sah das Podest Nationenmässig genau umgekehrt aus als am Sonntag. Eine Italienerin zuoberst, zwei Schweizerinnen dahinter. Joana Hählen, die im ersten Rennen Zweite war und ihr bestes Weltcupresultat egalisierte, konnte 24 Stunden später aber nicht an ihre Leistung anknüpfen. Nach einem Fahrfehler im Mittelteil verpasste sie ein Tor und schied aus. «Oben ging es ganz gut auf. Danach war ich zu direkt bei einem Tor und schied leider aus. Ich probierte, All-in zu geben, aber es ging leider nicht auf», sagte die 30-jährige Bernerin.

Genau umgekehrt ist die Gemütslage bei Michelle Gisin. Auf ihren Ausfall am Samstag reagiert sie mit einer angriffigen Fahrt und wird Sechste. Bei der ersten Zwischenzeit war Gisin noch knapp vier Zehntel schneller als Gut-Behrami. Eine bessere Platzierung vergab sie jedeoch wegen zwei Fehlern im unteren Streckenteil, was den Rückstand von einer knappen Sekunde auf Gut-Behrami erklärt. «Ich kam oben gut in den Flow und hatte ein gutes Gefühl. Im Ziel war ich dann etwas überrascht vom Rückstand.»

Corinne Suter wurde vor Jasmine Flury 10, Priska Nufer 14.

Eisbrecher – der Tamedia-Podcast zum Schweizer Eishockey Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.