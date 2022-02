Gastrokritik Wein & Sein – Schäumchen-Träumchen Im Restaurant Wein & Sein in Bern gibt es das nicht ganz günstige Menü mit viel Espuma. Sophie Reinhardt

Seit Anfang Mai wirken sie gemeinsam im Restaurant Wein & Sein: Daniela Jaun und Pascal Melliger. Foto: Raphael Moser

Die Gastronomie wurde besonders von der Pandemie getroffen. Ein Lied davon singen kann Daniela Jaun, die Wirtin aus dem Restaurant Wein & Sein an der Münstergasse. Ihrem Unternehmen ging es letztes Jahr finanziell so schlecht, dass sie ihre beiden Köche entlassen musste. Doch nun ist das Team wieder komplett, neu kocht ihr Partner Pascal Melliger in der winzigen Altstadtküche. Er war davor im Klösterli Weincafé beim Bärengraben angestellt. Ein Grund für die Testesserinnen, in das Lokal im historischen Gewölbekeller herunterzusteigen und zu schauen, wie gut das Paar harmoniert.