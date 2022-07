Kanton warnt vor Ausbreitung – Schädliche Quagga­muschel bald auch in Thuner- und Brienzer­see? Im Neuenburger-, Murten- und Bielersee sowie in der Aare kommt sie bereits vor: Jetzt warnt der Kanton Bern vor einer weiteren Ausbreitung der fremden Muschelart.

Die schädliche Quaggamuschel hat sich in den letzten Jahren in Schweizer Seen massiv ausgebreitet. Foto: Florian Cella

Die Quaggamuschel droht sich im Kanton Bern auszubreiten. Aktuell besteht die Gefahr, dass die gebietsfremde Muschelart in den Thuner- und Brienzersee verschleppt wird. Das teilte die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mit.

Der Kanton hat deshalb nach 2020 eine zweite Sensibilisierungskampagne gestartet, die sich an die Besitzerinnen und Besitzer von Booten richtet. Beim Kraftwerk Aarberg wurde zudem ein Waschplatz für Boote eingerichtet.

Schädlich für Ökosystem und Fischerei

Die Quaggamuschel stammt aus dem Schwarzmeer-Gebiet und breitet sich seit einigen Jahren in hiesigen Seen und Flüssen aus. Sie kann zu beträchtlichen Schäden an Wasserinfrastrukturen und Ökosystemen führen.

Die Muscheln und deren Larven können sich an Schiffsrümpfen, im Bilgenwasser und in Kühlwasserschläuchen der Motoren festsetzen. Sport- und Fischerboote, die zwischen Gewässern wechseln, können die Muscheln als «blinde Passagiere» weiterverbreiten. Die Kampagne «Stopp Quagga!» ruft dazu auf, nur mit sauberen und trockenen Booten in einen anderen See einzuwassern.

Im Bodensee wurde die Quaggamuschel 2016 entdeckt. 2020 wurde sie im Bielersee nachgewiesen. Auch im Genfer-, Neuenburger- und Murtensee hat sie sich in den letzten Jahren massiv ausgebreitet, ebenso in der Aare unterhalb des Bielersees.

Hat sich die Muschel einmal in einem Gewässer festgesetzt, gibt es keine Möglichkeit sie wieder zu entfernen. Sie schädigt nicht nur das Ökosystem, sondern beeinflusst auch die Fischerei und sorgt für Probleme bei den Trinkwasserversorgern.

