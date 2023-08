Schadensersatzprozess in den USA – Burger King muss sich wegen angeblich zu kleiner Whopper verantworten Kläger werfen dem Fastfood-Unternehmen irreführende Werbung vor. Ein US-Richter hat nun entschieden, dass sich Geschworene dem Fall annehmen müssen.

Nicht so gross wie in der Werbung? Eine Frau beisst in einen Whopper. Foto: Keystone

Fast Food erlebt zurzeit einen Boom. Zugleich wächst der politische Druck auf die Branche. Wer ständig Burger und Pommes isst, muss mit Fettleibigkeit und anderen Krankheiten rechnen. In einem Prozess in den USA sieht sich Burger King nun mit einem ganz anderen Vorwurf konfrontiert: Kläger werfen dem Fast-Food-Hersteller vor, hungrige Kundinnen und Kunden bewusst in die Irre zu führen. Der Whopper-Burger in der Werbung sei 35 Prozent grösser und enthalte mehr als doppelt so viel Fleisch wie der verkaufte.

«Die Behauptungen der Kläger sind falsch», erklärte Burger King. Das Unternehmen findet, es sei nicht verpflichtet, Burger zu verkaufen, die «genau gleich aussehen wie auf den Bildern». Der zuständige Bezirksrichter Roy Altman aus Miami wies den Antrag auf eine Abweisung der Klage aber ab. Es sei nun an den Geschworenen zu sagen, «was vernünftige Personen dazu finden».

Die angebliche Differenz zwischen Realität und Werbung könnte Burger King Millionen kosten. Auch die Konkurrenten McDonalds und Wendy’s sind in den USA in ähnliche Rechtsfälle verwickelt. Für Aufsehen sorgte zuletzt ein New Yorker, der Taco Bell wegen einer angeblich zu spärlich belegten Pizza verklagte. Ein Urteil wurde bislang noch nicht gefällt.

red

